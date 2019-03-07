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"2019'DA EVLİLİK YOK"

Yakın arkadaşı Aylin Çoşkun’un evlilik hazırlığında arkadaşına yardım ettiği bilinen Yener, gelinlik provalarında kendisinin de gelinlik giymesini soran muhabirlere, ”Gitmişken yandan bakıyorum, bana da prova oluyor. Onun için seçiyoruz her şeyi. Çok büyük bir organizasyon olacak. Aylin 2019’u istila etti ama ben evlenemem bu yıl, kısmet artık” şeklinde konuştu.