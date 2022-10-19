Hande Yener: Hırsız çok!

"ÖNEMLİ OLAN ŞOV VE PERFORMANS!"

Ardından şarkıcı, başka bir takipçisine ise, "Şov ve performans önemli olan ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki... Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor" cevabını vermişti.

Yener'in bu sözlerle Gülşen'e gönderme yaptığı ileri sürülmüştü.