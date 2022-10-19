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Hande Yener: Hırsız çok!

Etiler'de objektiflere yansıyan Hande Yener, "Stüdyoya gidiyorum, kayıt yapacağım. Yeni parça var" dedi. Ünlü şarkıcı, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına ise, "Sır veremiyoruz, hırsız çok!" cevabını vererek, imada bulundu

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  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "HIRSIZ ÇOK!"

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Yener, "Stüdyoya gidiyorum, kayıt yapacağım. Yeni parça var" dedi.

    Hande Yener, gazetecilerin, "Hayranlarınızı nasıl bir şarkı bekliyor?" sorusuna, "Sır veremiyoruz, hırsız çok!" şeklinde yanıt vererek, imada bulundu.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "ONLARIN SESİ OLMAYA ÇALIŞTIM"

    Şarkıcı, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından sahnede saçlarını keserek tepki göstermesiyle alakalı da konuştu.

    Yener, "Destek olmak için yaptım. Birçok İranlı arkadaşlarım, kardeşlerim tanıdığım, tanımadığım birçok kişi mutlu oldular. Desteğe devam etmemizi istiyorlar. Seslerini duyurmamızı istiyorlar. Orada hiçbir sosyal ağ olmadığı için onların sesi olmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "KONSERE GELİNCE 'SHOP' OLMADIĞINI ANLIYORLAR"

    Ayrıca Hande Yener'e, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara 'photoshop' uyguladığı yönünde çıkan söylentiler soruldu. Yener, "Shop' diyorlar. Konsere geliyorlar, 'shop' olmadığını anlıyorlar" açıklamasını yaptı.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "SES KIYAFETTEN BÜYÜKTÜR"

    Öte yandan Hande Yener, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin kendi konser görüntülerinin üzerine yaptığı, "Sesi çıkmayanlardan sonra bu konserin performanslarını izlemek iyi geldi. Ses kıyafetten büyüktür" yorumunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "KIYAFET ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU!"

    Yener, o kullanıcıya esprili bir şekilde, "Ama lütfen... Kıyafet çok önemli bir konu!" diyerek, kahkaha emojileri yayınlamıştı.
  • Hande Yener: Hırsız çok! - Magazin haberleri

    "ÖNEMLİ OLAN ŞOV VE PERFORMANS!"

    Ardından şarkıcı, başka bir takipçisine ise, "Şov ve performans önemli olan ama kıyafet dışında bir şey gündeme gelmiyor magazinde ne yazık ki... Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için elbise mukayesesi konuşuluyor" cevabını vermişti.

    Yener'in bu sözlerle Gülşen'e gönderme yaptığı ileri sürülmüştü.

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