Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Tüketim Harcamaları 2017 verilerine göre 2002 yılında 16.4 milyon olan Türkiye’deki toplam hane sayısı, 2017 yılı sonunda 23 milyona ulaştı. Bu hanehalklarının yaşadığı evlerin oda sayısına bakıldığında ise 2002’de yüzde 42’yi bulan 3 odalı (salon dahil) evde yaşayan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 38’lere geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde 4 odalı evlerde yaşayan hanelerin toplama oranı ise 9 puan arttı. 2002’de Türkiye’deki hanelerin yüzde 38’i 4 odalı evlerde yaşarken, 2017’de bu oran yüzde 47’ye ulaştı. Diğer bir deyişle 2002 - 2017 yılları arasında hanelerin yaşadığı ortalama oda sayısı 3’ten 4’e çıktı.
2 odalı evde yaşayan hanelerin oranı ise son 15 yılda yüzde 11’ler seviyesinden yüzde 7’nin altına; 5 odalı evde yaşayan hanelerin oranı da yüzde 8’den yüzde 6’lara düştü. 2002 yılında hanelerdeki ortalama kişi sayısı 4.2 iken, 2017 sonunda bu rakam 3.4’e kadar geriledi. Son 15 yılda yaşanan bu değişimlerle, hanelerde yaşayan kişi sayısı azalırken, hanelerdeki oda sayısı ise artmış oldu.
'FAİZ ORANLARI ETKİLİ OLDU'
Türkiye’deki konut tiplerindeki eğilimleri değerlendiren Coldwell Banker Türkiye Ülke başkanı Gökhan Taş, hane halkı sayısı azalırken evlerin büyümesindeki asıl sebebinin konut kredi faiz oranlarına ulaşımın artık daha kolay olmasını gerekçe gösterdi.
2002’de yüzde 3.30 seviyesinde olan konut kredi faiz oranlarının 2013’te 0.70’e gerilediğine dikkat çeken Gökhan Taş, “Bu sebeple insanlar artık emekli olmadan ev alabileceklerini anladılar. Ev alabileceklerini gören aileler de mümkün mertebe daha büyük bir ev tercih etmeye başladı. Türkiye istatistik Kurumu’nun verileri de bu eğilimin rakamsal resmidir” dedi.
Hanelerde yaşayan ortalama kişi sayısının azalmasına karşın, eve giren maaş sayısının arttığına dikkat çeken Taş, bu gelişmenin ev tercihlerine de pozitif yansıdığını vurgulayarak, “2000’li yılların başında yılda 500 bin civarında konut satılırken şimdi bu rakamın üç katına yaklaşması bunun bir göstergesi. Haziranda bankalar konut kredisi faiz oranlarını aylık 0.98'e indirince satışlar yüzde 22 arttı. Faiz oranlarının yüzde 1'in altında kalması güçlü ev talebi için olmazsa olmaz” diye konuştu.
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