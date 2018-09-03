Son 7 gün içinde Google Play Store'a yapılan ziyaretler özelinde bakıldığında, Android 8.0 ve 8.1 Oreo'nun Android cihazların yalnızca %14,6'sında yer aldığı ortaya çıktı. Android 7.0 ve 7.1 Nougat'ın Android telefonlardaki payı ise %30,8 olarak belirlendi. Bu değerler gösteriyor ki Oreo işletim sistem pek çok Android telefona gelmediği gibi bazı kullanıcılar da güncelleme yapmaya gerek duymadı.

Nougat'tan sonra en çok kullanılan işletim sistemi ise %22,7 ile Android 6.0 Marshmallow oldu. Android 5.0 ve 5.1 Lollipop ise %19,2'de kaldı. Android 9.0 Pie'ın listede yer almamasının sebebi ise yeni işletim sistem sisteminin yalnızca Pixel ve Essential Phone'larda kullanılıyor olması. Google, söz konusu işletim sistemini önümüzdeki aylarda çıkacak hemen her Android cihazda kullanacak.

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