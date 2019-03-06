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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok başını ağrıtan unsurlardan biri genellikle herhangi kaza veya hasar sonucu ekranlarının zarar görmesi oluyor. Eğer bu durum bir de garanti kapsamı dışındaysa, kullanıcılar oldukça yüksek tamir masraflarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Sadece ekran değişimi için 2 bin TL’leri aşan maliyetler ortaya çıkabiliyor. Peki akıllı telefon markalarının Türkiye’de resmi olarak uyguladıkları garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi fiyatları ne kadar? İşte Apple, Samsung ve Huawei’nin telefon modellerindeki ekran değişimi fiyat listeleri…