Akıllı telefon kullanıcılarının en çok başını ağrıtan unsurlardan biri genellikle herhangi kaza veya hasar sonucu ekranlarının zarar görmesi oluyor. Eğer bu durum bir de garanti kapsamı dışındaysa, kullanıcılar oldukça yüksek tamir masraflarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Sadece ekran değişimi için 2 bin TL’leri aşan maliyetler ortaya çıkabiliyor. Peki akıllı telefon markalarının Türkiye’de resmi olarak uyguladıkları garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi fiyatları ne kadar? İşte Apple, Samsung ve Huawei’nin telefon modellerindeki ekran değişimi fiyat listeleri…
Apple:
iPhone XS Max 2190 TL
iPhone XS, iPhone X 1899 TL
iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone 7 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus 1139 TL
iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 999 TL
iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c 869 TL
Samsung:
Galaxy Note 9 1300 TL
Galaxy S10+ 1275 TL
Galaxy Note 8, Galaxy S9+ 1250 TL
Galaxy S10 1200 TL
Galaxy S9 1150 TL
Galaxy S8+ 1100 TL
Galaxy S8 1050 TL
Galaxy S10e 875 TL
Huawei:
Mate 20 Pro 1470 TL
P20 Pro 1260 TL
Mate 10 Pro 1161 TL
P20 840 TL
Mate 20 Lite 428 TL
P Smart 2019 411 TL
P20 Lite 369 TL
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