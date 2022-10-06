IMF tarafından yayılanan "Dünya Ekonomik Büyüme Oranları" raporunda; ülkelerin 2021 ve 2022 yılında ekonomik olarak büyüme oranları yayınlandı.

2021 yılında yaşanan pandemi dönemi, ekonomik zorlukları da beraberinde getirdi. Kimi ülkeler bu dönemde düşük bir oranda büyürken, kimileri de bu süreci avantaja çevirmiş gibi duruyor.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ENLERİ

IMF tarafından yayınlanan "Dünya Ekonomik Büyümeleri" raporuna göre 2021 ve 2022 yıllarının enleri şu şekilde;

2021 yılında;

En az büyüyen ülke; yüzde 2.4 ile Japonya oldu.

En fazla büyüyen ülke; yüzde 9.5 ile Hindistan oldu.

2022 yılında;

En az büyüyen ülke; yüzde 2.2 ile Güney Afrika oldu.

En fazla büyüyen ülke; yüzde 8.5 ile Hindistan oldu.