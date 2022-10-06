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Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

IMF tarafından yayınlanan "Dünya Ekonomik Büyüme Oranları" raporunda, ülkelerin 2021-2022 büyüme oranları açıklandı. Bazı ülkeler düşüş yaşarken, bazı ülkelerin özellikle pandemi döneminde büyük gelişme kaydettiği görüldü. İşte, 2021-2022 yılının ekonomik büyüme oranları...

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  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    IMF tarafından yayılanan "Dünya Ekonomik Büyüme Oranları"  raporunda; ülkelerin 2021 ve 2022 yılında ekonomik olarak büyüme oranları yayınlandı.

    2021 yılında yaşanan pandemi dönemi, ekonomik zorlukları da beraberinde getirdi. Kimi ülkeler bu dönemde düşük bir oranda büyürken, kimileri de bu süreci avantaja çevirmiş gibi duruyor.

    EKONOMİK BÜYÜMENİN ENLERİ

    IMF tarafından yayınlanan "Dünya Ekonomik Büyümeleri" raporuna göre 2021 ve 2022 yıllarının enleri şu şekilde;

    2021 yılında;

    En az büyüyen ülke; yüzde 2.4 ile Japonya oldu.

    En fazla büyüyen ülke; yüzde 9.5 ile Hindistan oldu.

    2022 yılında;

    En az büyüyen ülke; yüzde 2.2 ile Güney Afrika oldu.

    En fazla büyüyen ülke; yüzde 8.5 ile Hindistan oldu.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

    2021 yılında yüzde 6 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 5.2 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    RUSYA

    2021 yılında yüzde 4.7 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 2.9 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    ÇİN

    2021 yılında yüzde 8 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 5.6 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    ALMANYA

    2021 yılında yüzde 3.1 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 4.6 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    BREZİLYA

    2021 yılında yüzde 5.2 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 1.5 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    BİRLEŞİK KRALLIK

    2021 yılında yüzde 6.8 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 5 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    İSPANYA

    2021 yılında yüzde 5.7 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 6.4 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    JAPONYA

    2021 yılında yüzde 2.4 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 3.2 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    İTALYA

    2021 yılında yüzde 5.8 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 4.2 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    FRANSA

    2021 yılında yüzde 6.3 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 3.9 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    HİNDİSTAN

    2021 yılında yüzde 9.5 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 8.5 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    MEKSİKA

    2021 yılında yüzde 6.2 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 4.0 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    KANADA

    2021 yılında yüzde 5.7 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 4.9 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    SUUDİ ARABİSTAN

    2021 yılında yüzde 2.8 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 4.8 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    GÜNEY AFRİKA

    2021 yılında yüzde 2.6 büyüdü.

    2022 yılında yüzde 2.7 büyüdü.
  • Hangi ülkenin ekonomisi yüzde kaç büyüdü? IMF'den 2021-2022 dünya raporu!

    TÜRKİYE

    Türkiye'nin ekonomik büyümesi, IMF raporunda yer almıyor. Ancak; TÜİK 2021 ve 2022 yılları için yaptığı ekonomik büyüme araştırmasında şunları söylüyor;

    Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11,

    2022 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,6 büyüme kaydetti.

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