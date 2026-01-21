Habertürk
        Haberler Spor Basketbol EuroCup Hapoel Jerusalem - Bahçeşehir Koleji: 82-94 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Hapoel Jerusalem - Bahçeşehir Koleji: 82-94 (MAÇ SONUCU)

        Bahçeşehir Koleji, EuroCup B Grubu 15. hafta maçında deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'i 94-82 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

        Giriş: 21.01.2026 - 00:42 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:42
        Bahçeşehir, Hapoel Jerusalem'i devirdi!
        Basketbol BKT EuroCup'ın 15. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımını 94-82 yendi.

        Sırbistan'da Hala Sportova Ranko Zeravica'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 49-49 eşitlikle geçilirken ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 12 sayı farkla galip ayrıldı.

        Bahçeşehir Koleji, B Grubu'ndaki 15. maçında 10. galibiyetini yaşadı.

