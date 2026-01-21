Hapoel Jerusalem - Bahçeşehir Koleji: 82-94 (MAÇ SONUCU)
Basketbol BKT EuroCup'ın 15. haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, deplasmanda İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem takımını 94-82 yendi.
Sırbistan'da Hala Sportova Ranko Zeravica'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 49-49 eşitlikle geçilirken ikinci yarıda rakibine üstünlük sağlayan Bahçeşehir Koleji, parkeden 12 sayı farkla galip ayrıldı.
