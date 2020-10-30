Harley elektrikli bisiklet işine girdi 0:00 / 0:00

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ABD'li motosiklet üreticisi Harley Davidson, elektrikli bisiklet üretmeye hazırlanıyor. Firmanın ilk elektrikli bisiklet modeli olan Serial 1 Cycle'in, markanın 1903 yılında piyasa sürdüğü ilk modele gönderme yaptığı kaydedildi.

Retro bir görünüme sahip olan elektrikli bisiklet, kahverengi deri sele, beyaz yanaklı lastikler ve siyah gövde ile dikkat çekiyor.

Harley Davidson'un elektrikli bisiklet için kurduğu Cycle Company'nin, geliştirdiği elektrikli bisikleti 2021 Mart ayında satışa sunması bekleniyor.

Bisikletin, batarya büyüklüğü, şarj süresi, sürüş modları, menzili veya fiyatı ile ilgili bilgiler ise henüz paylaşılmadı.

Mobilite çözümleri kapsamında dünya genelinde elektrikli scooter sayısı gittikçe artarken, son zamanlarda elektrikli bisikletler de sayılarını artırıyor.

2019'da ABD'de 270 bin adet elektrikli bisiklet satılırken, bu sayının 2020'de ikiye katlanması bekleniyor.

Dolayısı ile, motosiklet üreticisi Harley Davidson'un elektrikli bisiklet geliştirme çalışmalarının pazardaki yükselen trend ile ilgili olduğu aktarılıyor.