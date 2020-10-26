Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hafta sonlarını genellikle Ortaköy-Sarıyer hattında bisiklet kullanarak değerlendiren Harun Tan, geçtiğimiz gün Arnavutköy'de görüntülendi.
Yine yollarda olan Tan, pedal çevirerek araçların arasından geçti.
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