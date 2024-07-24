Hasan Arat: "Beşiktaş'a sözüm var"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, şunları söyledi.

Kulüpler kendisini Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçmek istemesine rağmen görevi kabul etmeyen Hasan Arat, "Benim camiama sözüm var. Şu anda tek önceliğim Beşiktaş. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün, burada bir kez daha gösterilen güvenden dolayı memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ben, bu görevden affımı istedim çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önümüzde çok önemli hedefler var." diye konuştu.

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Açıklamalarına devam eden Arat, Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçilmesiyle ilgili, "Ali Bey bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrardan kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetime başarılar diliyorum. Her konuda yardımcı olacağız onlara. Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde olması lazım. Türk futbolunun meselelerine yoğun bir şekilde çözüm bulmak için çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonun önemli işler yapacağına inanıyorum. Yeni federasyon ve kulüpler birliği, iyi işler yapacaktır." dedi.