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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hasan Arat'tan Galatasaray'a mesaj - Futbol Haberleri

        Hasan Arat'tan Galatasaray'a mesaj

        Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 00:09 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:09
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        Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme!
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        "8 AYDA 2 KUPA KAZANDIK"

        Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Tribünlere gelen tüm taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş çok büyük bir camia. Beşiktaş sıkıntılı bir camia geçirmesine rağmen, 8 ayda 2 kupa kazandık. Bu bir habercidir. Biz şu anda 11. kupamızı kazandık. 1 tane kupamızı saymıyorlar ama biz müracaat yapacağız." dedi.

        "BEŞİKTAŞ TARAFTARINA GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

        Arat, "Beşiktaş bugün çok iyi oynadı. Hocamız ve teknik heyet iyi hazırlandı. Transfer olarak çok önemli hamleler yaptık. Beşiktaş camiası olarak bu gururlu günü yaşıyoruz ama önemli olan bundan sonra ligdir. Bu güzel bir hediyedir Beşiktaş taraftarına. Son derece centilmence bir maç geçti. Maç sonunda iki takımın bunu göstermesi iyi bir örnek oldu. Bunun devam etmesini istiyoruz. Beşiktaş camiasına büyük bir saygı ve sevgi gönderiyorum. Tüm Beşiktaşlılar'ı kutluyorum." açıklamasında bulundu.

        SALINCAK GÖNDERMESİ!

        Galatasaray'ın daha önce yaptığı paylaşıma göndermede bulunan Hasan Arat, "Tüm camialara mesaj vermek istiyorum, bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda rakip camiamız hoş olmayan bir paylaşım yaptı. Kartal'ı salıncağa koymaya kimsenin gücü yetmez. Ama biz böyle bir şey yapmayacağız. Gayet soğukkanlıkla yaşayacağız galibiyeti. Kimsenin bu tip konulara girmemesini söylüyorum. Beşiktaş bugün futbolcularımız sahada cevap verdi. Beşiktaş'ın yolu açık olsun, Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun." ifadelerini kullandı.

        "EN BÜYÜK TRANSFERİMİZ MUSTAFA"

        Transfer açıklamasında da bulunan Hasan Arat, "Bugünün en büyük transferi Mustafa. Onu takip edin. Ciro, dünyada kendini kanıtlamış bir oyuncu ama bu bir takım oyunu. Bu takım oyununda tüm ekip hiç olmadığı kadar konsantreydi. Son derece iyi çalıştılar. Herkes büyük emek verdi. Emeği geçenleri kutluyorum. Beşiktaş, bu akşam bunu kutlayacak. Önümüzdeki hafta lige başlıyoruz. Beşiktaş yarın hedefine koşacak. Bu gecenin konusu transfer olmaması. Beşiktaş taraftarı bu gecenin keyfini çıkartmalı. Beşiktaş, profesyonel bir sistem kurdu. Bu devam ediyor. Hem gidenler hem gelenler olacak. Beşiktaş bugün Onana'yı da kazandı. Beşiktaş iyi yolda, buna devam edecek. Lig uzun, Avrupa kupası var. Çok planlı devam etmek zorundayız." diye konuştu.

        Hasan Arat, "Beşiktaş'ın yolu açık olsun, Allah Beşiktaş'ı nazarlardan korusun." diyerek sözlerini noktaladı.

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