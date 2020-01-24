Aytemiz Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'da Futbol Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar, güzel bir kura olduğunu dile getirerek, ''Fair-play içerisinde, keyif verecek bir eşleşme olmasını diliyoruz. Kupanın son kazananı ve en çok kazananı Galatasaray. Hedefimiz yine kupayı müzemize götürmek olacaktır. Alanya ile lig maçıyla birlikte 3 maçımız var. İyi ağırlanacağız, iyi ağırlayacağız. Hak eden turu geçer. İnşallah Galatasaray olur. İnşallah finali de kazanıp, kupayı müzemize götürürüz'' dedi.

AYTEMİZ ALANYASPOR BAŞKANI HASAN ÇAVUŞOĞLU: ''AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ TURU GEÇMEK''

Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan ve en çok şampiyonluk yaşayan Galatasaray ile eşleştikleri için mutlu olduklarını ifade eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise şunları kaydetti:

''Yılda 4 kez Galatasaray ile maç yapmak bizim için de önemli bir şey. İki lig, iki kupa maçı. Bir tanesini oynadık, 3 tane maçımız kalıyor. İnşallah güzel müsabakalar olur. Amacımız ve hedefimiz turu geçmek. Tabii büyük bir takımla oynuyoruz, sahada her şey olabilir. İki takıma da hayırlı olsun diyorum. İnşallah centilmence, güzel maçlar olur. İlk maçı Alanya'da oynayacağız. Bu turu da geçmek istiyoruz."