Galatasaray, Süper Lig'in açılış maçında deplasmanda Denizlispor'a mağlup olurken, karşılaşmanın son bölümünde tribünde istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından bir grup Denizlispor taraftarı, Galatasaray teknik heyetindeki Hasan Şaş ve Necati Ateş'e küfür etmişti.

Polislerin müdahale ettiği olayın ardından Hasan Şaş ve Necati Ateş'e küfür eden şahıslar önce gözaltına alınırken devreye Denizlispor Başkanı Ali Çetin girmişti. Yaşanan gerilimi Habertürk duyururken Denizlispor Başkanı Çetin'in olaya müdahil olması ve "Ya çocuğu bırakın ya da beni de kelepçeleyin" sözleri sonrasında kelepçe takılan taraftar serbest bırakılmıştı.

"BİZE YAKIN MESAFEDEN KÜFÜR EDİLİYOR, MÜDAHELE EDİLMİYOR"

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre yaşanan bu olayların ardından Hasan Şaş, "Bize yakın mesafeden küfür ediliyor, müdahale edilmiyor. Biz tepki göstersek zaten 'Hasan Şaş bunu hep hep yapıyor' gibi linç haberleri çıkıyor. Allah her şeyi görüyor. Orada bulunanlar şahit. Biz tribünde sakince oturmuşken, küfürlerle saldıranlar var. Bu adamlara hiçbir şey yapılmıyor. Bu adamlar serbest bırakılıyor" diyerek sitem etmişti.

Ertesi gün olaya dair Galatasaray cephesinden herhangi bir açıklama gelmemesi sebebiyle Hasan Şaş'ın istifa ettiği öne sürülüyor. Hasan Şaş'ın hem sessiz kalınması hem de kendisine küfür eden taraftarlara herhangi bir yaptırım uygulanmamasına tepki göstermek için böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

FATİH TERİM'İN TEPKİSİ NE OLACAK?

Galatasaray'daki son iki döneminde de yardımcılığını yapan Hasan Şaş'ın istifası sonrasında Fatih Terim'in ne yapacağı ise merak konusu oldu. İmparator'un Hasan Şaş ile görüşerek istifa kararından döndürmeyi planladığı öğrenildi.