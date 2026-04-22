Hatay'da dilencilik yapan 163 kişi yakalandı
Hatay'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik denetimlerinde 163 kişi yakalandı. Kent genelinde yapılan uygulamalarda tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanırken, topladıkları paralara el konuldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin denetimlerinin süreceği bildirildi
Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:15
Hatay'da dilencilere yönelik zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 163 kişi yakalandı.
AA'daki habere göre; Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda, dilencilik yaptıklarını tespit ettiği 163 kişiyi yakaladı.
Dilencilere cezai işlem uygulanarak topladıkları paralara el konuldu.
