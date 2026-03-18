        Hatay'daki lokanta depremzede kadınlara gelir kaynağı oldu

        Hatay'da gönüllülerin açtığı lokanta depremzede kadınlara gelir kaynağı oldu

        Hatay'da Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV) tarafından açılan lokantada istihdam edilen 10 depremzede kadın hem gelir elde ediyor hem de öğrencilere burs verilmesini sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Hatay'da Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenlere destek olmak için 2024 yılında Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'nde aşevi kurdu.

        Aşevinde istihdam ettikleri 10 kadın aracılığıyla afetzedelere sıcak yemek ulaştıran vakıf, 2 Şubat 2025'te merkez Antakya ilçesi Anayazı Mahallesi'nde lokanta açtı.

        Depremde yakınlarını veya evlerini kaybeden kadınlar, kapatılan aşevinin ardından lokantada işbaşı yaptı.

        El birliğiyle müşterilere yemek hizmeti sunan kadınlar, ramazanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için ücretsiz iftarlık da hazırladı.

        Kadınların pişirdiği üç çeşit yemek ve tatlı, vakfın ekipleri aracılığıyla vatandaşların iftar sofralarına ulaştırıldı.

        Vakfın Türkiye koordinatörü Zuhal Özsakınç, AA muhabirine, afetin ilk gününden bu yana deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Kırıkhan ilçesi Baldıran Mahallesi'nde 2024'te aşevi kurduklarını dile getiren Özsakınç, şöyle konuştu: "Aşevinde 2 yıl boyunca hem ramazanda hem de Kurban Bayramı'nda 73 bin kişiye yemek, helva ve lokma hizmeti verdik. Bir diğer amacımız da depremzede kadınların istihdamını sağlamaktı. Kadınlarımız kendilerini mutfakta iyileştirsin istedik. Daha sonra yeni markamızla bir işletme kurduk."

        Özsakınç, lokantada 10 depremzede kadının çalıştığını belirterek, "Bu mutfak hem kadınlara iş imkanı sağlıyor hem de satış yaptığımız ürünlerden elde edilen gelirle eğitim bursu verilmesine vesile oluyor" dedi.

        Hatay'da kütüphane ve anaokulu gibi eğitim projeleri de yürüttüklerini anlatan Özsakınç, 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim bursu, tablet ve bilgisayar desteği sağladıklarını sözlerine ekledi.

        Çalışanlardan üç çocuk annesi 38 yaşındaki Ceylan Uzer de 6 Şubat depremlerinde Kırıkhan ilçesindeki evinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

        Vakıfla arkadaşları aracılığıyla tanıştığını belirten Uzer, şunları kaydetti: "Burada kadınlarla çalışmak çok güzel. Depremden sonra hepimizin işe ihtiyacı vardı. Buraya geldiğimizde acımızı ve mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Arkadaşlarımızla iyi kötü her şeyi paylaşarak hayatın zorluklarını daha kolay atlatabiliyoruz. Bir işimin olması bana ayrıca özgüven katıyor, paramı kazandığım için kendimi çok iyi hissediyorum. Hayır işine karışmak da beni mutlu ediyor."

        #hatay haberleri
        #depremzede kadınlar
