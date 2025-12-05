Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

İHA'daki habere göre M.A. adlı kişinin işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı.

98 BİN 250 TL PARA CEZASI

Gözaltına alınan şüphelilere toplam 98 bin 520 TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.