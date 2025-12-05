Habertürk
Habertürk
        Hatay haberleri: Fuhuşa sürüklenen 6 kadın gizli bölmeden çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Fuhuşa sürüklenen 6 kadın gizli bölmeden çıktı

        Hatay'da, masaj salonuna gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda suça sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılan saklandıkları gizli bölmede yakalandılar. İş yerinde fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 381 TL para ele geçirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 05.12.2025 - 09:21
        Fuhuşa sürüklenen 6 kadın gizli bölmeden çıktı
        Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

        GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

        İHA'daki habere göre M.A. adlı kişinin işyerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı.

        98 BİN 250 TL PARA CEZASI

        Gözaltına alınan şüphelilere toplam 98 bin 520 TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL. ele geçirildi.

        ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

        #Hatay
        #Son dakika haberler
