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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Yılan "Zararsız, öldürmeyin" derken ısırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yılan "Zararsız, öldürmeyin" derken ısırdı!

        Hatay'da, "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir eve giren 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı. Yılanı, doğaya bırakacağı sırada öğüt verip görüntü çeken Başer, yılan tarafından iki kez ısırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 10:11 Güncelleme: 19.06.2025 - 10:35
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        Yılan "Zararsız, öldürmeyin" derken ısırdı!
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        Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve bölgede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer, bir vatandaşın evine giren yaklaşık 1 buçuk metrelik kara yılanı yakaladı.

        KAMERAYI AÇIP ANLATMAYA BAŞLADI

        Yılanı doğaya salmadan önce kameralar karşısında doğal yaşamla ilgili bilgi ve uyarılar yapan Başer, bu sırada beklenmedik bir olay yaşadı.

        ELİNDEN İKİ KEZ ISIRDI

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        İHA'daki habere göre zararsız olduğunu söylediği yılan, bir anda agresifleşerek Başer'in elini iki kez ısırdı. Yarasını sabunlu suyla yıkayarak ilk müdahaleyi yapacağını ifade eden Başer, "Yılanlar zehirli değil ama kendilerini savunmak için ısırabilirler. Doğadaki tüm canlılar insanlardan korunmak ister" dedi.

        YILANI DOĞAYA SALDI

        Kendisini ısıran yılanı doğaya salan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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