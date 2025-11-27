Hatay’da devrilen motosikletteki 2 çocuk öldü

Kaza, gece saatlerinde Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi'nde meydana geldi.

Üzerinde 2 gencin bulunduğu sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet üzerinden yola savrulan İrfan Konuşkan ve Ali Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Konuşkan ve Bulut'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

