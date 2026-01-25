Hatayspor: 0 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Batuhan Çelik ve Benny'nin golleriyle ligde üst üste 2. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 27'ye yükseltti. Hatayspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Ümraniyespor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11'de Batuhan Çelik ve 90. dakikada Benny attı.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkardı ve puanını 27'ye yükselttli. Hatayspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.