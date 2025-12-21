Hatayspor: 1 - Serik Belediyespor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor sahasında Serik Belediyespor'la kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Serikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Ersin Aydemir, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz, Engin Can Aksoy, Baran Sarka, Mustafa Aydın, Eren Güler, Ali Yıldız (Barış Uzel dk. 85), Ünal Durmuşhan, Deniz Aksoy
Yedekler: Emir Dadük, Abdülkadir Adıyaman, Melih Şen
Teknik Direktör: Gökhan Alaş
Serikspor: Erten Ersu, Bilal Ceylan, Aleksandr Martynov, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Emrecan Terzi, Şeref Özcan, Gökhan Karadeniz, Şahverdi Çetin, Gökhan Altıparmak, Ilya Sadygov (Sertan Tashkin dk. 63)
Yedekler: Ender Güneş, Baha Karakaya, Ayaz Yükseloğlu
Teknik Direktör: Sinan Paşalı
Goller: Baran Sarka (dk. 4) (Atakaş Hatayspor), Aleksandr Martynov (dk. 36) (Serikspor)
Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Batuhan İşçiler (Serik Belediyespor)