TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Hatayspor, sezona fırtına gibi bir giriş yaptı. Ligin ilk 2 haftasında zorlu rakiplerle karşılaşan Hatayspor, iki maçta toplamda 6 isabetli şut çekti, 2 gol buldu ve bu karşılaşmalardan 4 puan çıkardı!

BAŞAKŞEHİR'İ 2 İSABETLİ ŞUTTA TUTTULAR

İlk maçında son şampiyon Başakşehir'i konuk eden Hatayspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Rakip kaleye 12 şut çeken Hatayspor, bunların 6'sında kaleyi tuttururken ikisi de gole dönüştü. Hatayspor ayrıca geçen sezon maç başına 5,3 isabetli şut çekerek bu alanda ilk 3'te yer alan Başakşehir'e sadece 2 isabetli şut imkanı tanıdı.

FENERBAHÇE KARŞISINDA 9 KİŞİ KALDILAR, GOL YEMEDİLER

İkinci haftada Fenerbahçe'nin konuğu olan Hatayspor, maçın son bölümünü 9 kişi oynasa da sarı-lacivertlilerden puan koparmayı bildi. Mücadeleyi gol yemeden tamamlayan Hatayspor ilginç bir istatistiğe imza attı ve karşılaşmayı şut çekmeden tamamladı. Opta'nın aktardığına göre Hatayspor, 2014-15'ten bu yana bir maçını şut çekmeden tamamlayan ilk takım oldu.

Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, aynı Başakşehir karşısında olduğu gibi sarı-lacivertlilere de isabetli şut şansı pek vermedi. Fenerbahçe, Hatayspor mücadelesinde sadece 4 isabetli şut çekebildi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon maç başına 5,5 isabetli şut çekmiş ve bu alanda ikinci sırada yer almıştı.

RAKİP SAHADA SADECE 32 DAKİKA

İki maçta rakibine toplam 27 şut imkanı veren Hatayspor, kale sahası içinde rakibine şut çektirmeyen 6 takımdan biri konumunda. Ömer Erdoğan ve öğrencileri ayrıca ligin ilk iki haftasında rakip sahada en az kalan takım olarak da dikkat çekti. 180 dakikanın yüzde 37'sinde sahanın kendi üçte birlik bölümünde geçiren Hatayspor, yüzde 45'ini orta üçte birlik diliminde tamamladı. Süper Lig'in yeni ekibi 32 dakikayı ise rakip sahadaki üçte birlik bölümde oynadı.

1. LİG'E DE DAMGA VURMUŞLARDI

Geçen sezonu 66 puanla 1. Lig'de şampiyon tamamlayan Hatayspor bazı istatistiklerle dikkat çekmişti. Evinde sadece 1 mağlubiyet alan Hatayspor, 18 maçta kalesini gole kapamış ve bu alanda zirvede yer almıştı. Hatayspor kendi evinde geçen sezon sadece 8 gol yiyerek 1. Lig'in kendi sahasında en az gol yiyen takımı olmuştu.