Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Hatayaspor'a 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Spor yazarları Hatayspor-Beşiktaş maçını değerlendirirken, takım savunması ve teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin hedefi oldu. İşte Hatayspor-Beşiktaş maçının yazar yorumları...

ABONE OL
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: "Sürat adı altında telaşlı oyunu benimsiyor Ismael. Özellikle ikinci devrede hücum planları yine N'koudou’nun kenar ortalarına mahkum oldu. Hatay havada iyi bir takım. Cenk ve Weghorst havada zaman zaman fırsat buldularsa da yetmedi puan için. Trabzon maçında iki santrforlu düzen iş yaptıysa, bu müsabakaya neden öyle başlanmadı? 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Ismael’in kariyerine saygı duyuyorum ancak mesleğimin gereğini yapmak ve yüzüncü kez yinelemek zorundayım: Ismael’in taktik repertuvarı kısıtlı kalıyor bu takıma. Beşiktaş’ın bu derin ve kaliteli kadrosu daha iyisini yapabilir."
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş şu an itibarıyla Türkiye'nin en kolay ve en komik gollerini yiyen takımlarının başında geliyor. Gelelim teknik direktör Valerien Ismael'e… Beraberlik golünü yer yemez saçma sapan işler yaptı. Çift forvete döndü, Cenk'i oyuna aldı. Böyle olunca da orta saha bir kişi eksildi ve Hatayspor gelmeye başladı, son saniyede de olsa Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Sonuçta Valerien Ismael suyu çok ısınmış bir teknik adam olarak Beşiktaş ile devam edecek mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Beşiktaş böyle kolay goller yerse şampiyonluk yarışından çok erken kopar."
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: "Kalitesiz bir maç. Seyretmek de zor, yazmak da zor. Önemli bir şey var mı? Hani 'vah vah' dediğimiz, 'Bu da kaçar mı?' dediğimiz veya 'Ya ne güzel' dediğimiz bir şey var mı? Maalesef yok. Kalite sıfır. Beşiktaş- Galatasaray maçı iki takım teknik direktörü için de dönüm noktası bir mücadele olacak. Belki Okan Buruk için bir fırsat daha olabilir. Çünkü bu yıl yeni geldi. Ama Valerien İsmael için aynı şeyleri söyleyemeyiz. 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Valerien Ismael belki devam eder ama Beşiktaş'a top oynatmıyor. Zaten bunu Beşiktaşlı bazı futbolcular da "Bizim gibi bir takımı çalıştıracak kapasitede değil" diyerek açıkça söylüyorlar teknik adamları için." 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: "Bu nasıl maç böyle... Şaka gibi... Anlatsan anlatamazsın... Gözlerinle görsen inanamazsın... Beşiktaş, ilk 15 dakikada rahatça 4-0 yapacağı maçı, 90 dakika sonunda 2-1 kaybetti. Maçlar tek devre oynansaydı, Beşiktaş için sorun yoktu. Ama Beşiktaş ilk yarılarda fırtına gibi esiyor, çok pozisyon yaratıp az atıyor, ikinci yarıları tamamen ıskalıyor. Ama maçlar 90 dakika... Beşiktaş bu 90 dakikanın 45 dakikasında var, ikinci 45 dakikasında yok. Bir sıkıntı var. Ciddi bir sıkıntı var. Bu; Beşiktaş’ın, Başkan’ın, özellikle Valerien Ismael’in başını çok ağrıtır." 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: "Hani bir benzetme vardır bu oyunda, “Atamayana atarlar” diye... Hatayspor dersini iyi çalışmış, önce savunma güvenliğini elden bırakmadı, Kartal’ın hızını kesti, sonra fırsatlar aradı, buldu da, 90’da Kaan, Riberio’nun asistinde topu Ersin’in uzanamayacağı köşeye gönderdi, kritik bir maçı üç puanla taçlandırırken, Beşiktaş taraftarının da sabrı taştı, sabrı. İşin özeti dileriz bu mağlubiyet Valerien Ismael ve futbolculara ders olur, ders... Gördük ki Kartal kan kaybetmeye devam ediyor, nereye kadar bu ‘bonkörlük’ arkadaş? 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: "Valerien Ismael’in zaten teknik adamlık kariyerinde bir başarısı yok, büyük takım çalıştırmışlığı yok. Uzun süre bir kulüpte çalışmışlığı da yok. Ancak yetenekli ve gelişmeye açık bir teknik adam hiç değil. İşin kötüsü Fransız çalıştırıcının futbola dair parlak fikirleri ve kıvrak zekası hiç yok. Beşiktaş böyle bir teknik adamla 11 haftayı çöpe attı. Kötü sonuçlarda bir teknik adamın arkasında durulur. Ancak oyunda bir ışık görünüyorsa. Bu kadar acemi ve yaratıcılıktan uzak böyle bir teknik adamla bu ısrar neden?
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Beşiktaş'ta sürekli geriye giden bir oyun var. Valerien Ismael hiçbir zaman futbola dair kavrak zekası olan bir teknik adam gibi gelmedi. Hiçbir oyuncuda gelişim yok. B planı yok. C planını geçtim. Hep aynı oyun. Hep aynı oyuncu değişiklileri."

     
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    TOLGA ZENGİN: "Sol beki değiştirmenin amacı nedir? Beşiktaşlı futbolcular, hocanın oyununa cevap vermiyor. Başka bir şey bulman lazım! Dele Alli ısrarı neden? Jackson Muleka'yı neden çıkarıyorsun? Bir anda 4-4-2'ye dönüp orta sahayı bırakıyorsun. Bu kadar mı güvenmiyorsun A planına?"
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: "Gelinen nokta Beşiktaş adına çok acı. Bu kadroyla, bu oyuncu grubuyla bu kadar başarısız olmak kolay iş değil ama Valerien Ismael bunu başardı. Bu maç Beşiktaş açısından ligin önemli dönemeçlerinden bir tanesiydi. Şimdi artık başka bir noktaya geldik. Bu kayıp Valerien için artık dönülmez bir süreci başlattı. 
  • Hatayspor-Beşiktaş maçı yazar yorumları

    Elindeki kadroyu bu kadar vasıfsızca kullanmak hem kendisine hem de Beşiktaş'a büyük zarar verdi. Valerien Ismael yaptığı bu işlerle 'Ben artık yokum, Beşiktaş kendisine yeniden acil bir çıkış yolu bulmalı' mesajını verdi." 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.