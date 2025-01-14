Hatayspor'da Murat Şahin dönemi
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'in getirildiğini açıkladı.
Hatayspor, Murat Şahin'e emanet... Bordo-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'in getirildiğini açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Teknik Direktör Murat Şahin ile prensipte 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulüp Başkanımız Hikmet Çinçin ve Başkan Vekilimiz Serdal Şahutoğlu Murat Şahin ile bir araya geldi. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz"