Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Hatayspor - Galatasaray maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Sarı-kırmızılı ekip, 18 maçta 16 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde namağlup bir şekilde lider konumda yer alıyor. Peki, "Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman?" İşte Hatayspor - Galatasaray maç öncesinde öne çıkan detaylar...
Hatayspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde 18 maça çıkan Atakaş Hatayspor 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Galatasaray cephesinde tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Hatayspor karşısında forma şansı bulamayacak. Peki, "Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Hatayspor - Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de oynanacak.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
4 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
G.SARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, oynayamayacak.
23 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.