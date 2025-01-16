Hatayspor - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Ligde 18 maça çıkan Atakaş Hatayspor 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Galatasaray cephesinde tedavilerine devam edilen Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Hatayspor karşısında forma şansı bulamayacak. Peki, "Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...