Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile karşılaşacak.
Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.
3 EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
TERİM’DEN ROTASYON
Trabzon maçından bu yana haftada 2 maça çıkan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, bugün 14.00’te oynanacak Hatayspor karşılaşmasında rotasyon ağırlıklı bir kadroyu sahaya sürecek.
Kupa çeyrek finalindeki ilk maçı evinde 2-0 kazanan Sarı-Kırmızılılar’da as oyuncular dinlendirilecek. Süper Lig’de pazar günü karşılaşacakları BB Erzurum deplasmanını düşünen deneyimli teknik direktör, ağırlı olarak genç isimleri sahaya sürmeyi planlıyor.
Muslera, Luyindama, Nagatomo, Ndiaye, Belhanda ve Feghouli gibi as oyuncularını Hatay’a götürülmezken, Fernando, Linnes ve Diagne de sakatlıkları nedeniye İstanbul’da kaldı.
Kafileye dahil edilen Marcao ve Mitroglou gibi isimleri ise yedek soyundurarak dinlendirmeyi düşünen Terim, daha az forma şansı bulan oyuncularının son durumunu bu maçta görecek.
Hatay önünde Onyekuru’nun yanı sıra BB Erzurum deplasmanında sarı kart nedeniyle cezası bulunduğu için forma giyemeyecek olan Mariano’nun bu maçta ilk 11’de görev alması bekleniyor.
GÖKAY’A ‘HAZIR OL’ TALİMATI
Hatay önünde gençlerin de son durumunu görmek isteyen Terim, Ozan Kabak’ın ayrılışının ardından sivrilen Gökay Güney’i de ilk 11’de sahaya sürebilir.
Ahmet Çalık’ın antrenmanlardaki performansından memnun olmayan tecrübeli çalıştırıcının genç stoper Gökay’a ‘Hazır ol’ talimatı verdiği öğrenildi. Savunma tandeminde Semih’in yanında Ahmet veya Gökay’ı koyacak olan Terim’in, kimin oynayacağına maç saatine kadar karar vereceği ifade edildi.
EMRE FORM TUTUYOR
Sezon başında Alanya’dan sansasyonel bir şekilde transfer edildikten sonra doğrudan 11’e giren ancak yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle formasına uzak kalan Emre Akbaba, yavaş yavaş ritmini buluyor.
Fatih Terim’in bir an önce yüzde 100 olarak hazır hale gelmesini beklediği Emre, Hatay maçında maç kondisyonu tamamlaması amacıyla ilk 11’de sahaya çıkacak. Akhisar önünde aylar sonra ilk 11 başlayan 27 yaşındaki orta saha, 45 dakika sahada kalmıştı.
Galatasaray'ın Hatayspor karşısıda sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle:
İsmail Çipe
Mariano
Semih Kaya
Ahmet Çalık (Gökay)
Emre Taşdemir
Ryan Donk
Selçuk İnan
Emre Akbaba
Yunus Akgün
Henry Onyekuru
Sinan Gümüş
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