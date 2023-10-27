Hatayspor-Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU) Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Burak Bekaroğlu (k.k.) ve Morte kaydetti. Kayserispor bu sonuçla puanını 16'ya çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL