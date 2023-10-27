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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor-Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor-Kayserispor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri Burak Bekaroğlu (k.k.) ve Morte kaydetti. Kayserispor bu sonuçla puanını 16'ya çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya tırmandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 22:17
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        Kayseri'den kritik galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını konuk ekip 2-1 kazandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.

        18. dakikada Morte'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Cardoso, pası solundaki Thiam'a çıkardı. Kaleciyle baş başa kalan Thiam'ın vuruşunda top dışarı gitti.

        22. dakikada Dele-Bashiru'nun sağ kanattan çıkardığı meşin yuvarlağa Matondo ceza sahasından sert vurdu, topu kaleci kornere çeldi.

        27. dakikada Lamkel Ze ceza sahasına girmek istedi, oluşan karambolde Kayserisporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.

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        34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1

        41. dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

        47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

        67. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında Karimi'nin müdahalesiyle Dadashov yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dadashov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

        73. dakikada Dele-Bashiru'nun ortasına iyi yükselen Lamkel Ze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

        90+4. dakikada Ghoulam'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.

        Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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        Stat: Mersin

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo (Dk. 75 Ömer Faruk beyaz), Dadashov, Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 62 Aabid), Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Vindel (Dk.75 Fernandes)

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.87 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 77 Bahoken), Mane (Dk. 87 Ackah), Gökhan Sazdağı, Carole, Morte (Dk.77 Ramazan Civelek)

        Goller: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) Dk. 47 Morte (Kayserispor) Dk. 67 (penaltıdan) Dadashov (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru Dk. 86 Dadashov, 90+6 Aabid ( Hatayspor)

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