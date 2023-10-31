Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor-Sarıyer: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Hatayspor-Sarıyer: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Hatayspor, Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 20:11 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor kupada turladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 48'inci dakikada Carlos Strandberg ve 90+1'inci dakikada Chandrel Matondo kaydetti.

        STAT: Atatürk Olimpiyat

        HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Serdar Soydan, Haydar Avcı

        HATAYSPOR: Bekaj- Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Görkem Sağlam (Dk. 78 Matondo), Aabid, Bashiru (Dk. 67 Mendes), Ömer (Dk. 90 İbrahim Demir), Hodzic (Dk. 67 Lamkel Ze) , Strandberg (Dk. 78 Rivas)

        SARIYER: Angeler- Tarık Çamdal, Berkay Doğan, Barış Başdaş (Dk. 46 Bora Çuha), Oğuz Çetinkaya, Atakan Müjde (Dk. 67 Sedat Dursun), Uygar Mert Zeybek (Dk. 56 Eray Atasever), Engin Bekdemir (Dk. 70 Baran Engül), Saruhan Fındıkcı, Caner Doğan (Dk. 56 Cuma Menize), Taha Dönmez

        GOLLER: Dk. 48 Strandberg, Dk. 90+1 Matondo (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Hodzic (Hatayspor)- Caner Doğan, Berkay Doğan (Sarıyer)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor