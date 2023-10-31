Hatayspor-Sarıyer: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Hatayspor, Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sarıyer'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 48'inci dakikada Carlos Strandberg ve 90+1'inci dakikada Chandrel Matondo kaydetti.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Serdar Soydan, Haydar Avcı
HATAYSPOR: Bekaj- Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir, Ghoulam, Görkem Sağlam (Dk. 78 Matondo), Aabid, Bashiru (Dk. 67 Mendes), Ömer (Dk. 90 İbrahim Demir), Hodzic (Dk. 67 Lamkel Ze) , Strandberg (Dk. 78 Rivas)
SARIYER: Angeler- Tarık Çamdal, Berkay Doğan, Barış Başdaş (Dk. 46 Bora Çuha), Oğuz Çetinkaya, Atakan Müjde (Dk. 67 Sedat Dursun), Uygar Mert Zeybek (Dk. 56 Eray Atasever), Engin Bekdemir (Dk. 70 Baran Engül), Saruhan Fındıkcı, Caner Doğan (Dk. 56 Cuma Menize), Taha Dönmez
GOLLER: Dk. 48 Strandberg, Dk. 90+1 Matondo (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Hodzic (Hatayspor)- Caner Doğan, Berkay Doğan (Sarıyer)