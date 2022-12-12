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Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent için "turuncu" alarm!

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre yarın yurdun büyük bölümüyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, İzmir, Aydın ve Manisa için "turuncu" alarm uyarısında bulundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı beklendiği bildirildi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Antalya'da sağanak yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi

Hava durumu İstanbul | Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent için
Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent için "turuncu" alarm!
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HABERTURK.COM

Türkiye o kadar büyük ve farklı iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir ülke ki bir yanımız kar beyazlarına bürünürken, güney ve batı bölgelerimiz son yılların en şiddetli yağmurlarını (20-22 derece sıcaklıkta) alabiliyor. Derelerimiz yine taşıyor ve Antalya-Kumluca ve çevresinde büyük seller oluyor. Her yıl aşağı yukarı 2 kez 100 mm ve üzerinde (1 metrekareye 100 kg yağmur suyu diye hesap edebiliriz) yağış kaydedilen Akdeniz, yeni haftaya sellerle uyandı.

ANTALYA'DA SAĞANAK YARIN ÖĞLEYE KADAR ETKİLİ

Su altında kalmış seralar, her selde biraz daha kaybettiğimiz verimli toprağımız, uyarı yapılmasına rağmen dere yatağının kenarına park edilip sele maruz kalmış araç görüntüleri üzücü. Bölgede salı öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağışların sürmesi bekleniyor, Anamur-Mersin boyunca bu gece de su baskınları yaşanabilir.

İSTANBUL SOĞUMAYA BAŞLIYOR

Salı gecesi aynı zamanda Marmara'ya hava değişimi geliyor, İstanbul’da karayel soğuk hava getirecek ve lodosun yumuşattığı hava soğuyacak.

MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Çarşamba günü de kuzey yönlerden esecek soğuk rüzgarlar Marmara’da hissedilen sıcaklığı düşük tutacak ama güneşi de görebileceğimiz. Haftanın en güneşli günü batı ve kuzeybatı bölgeler için Çarşamba olarak görünüyor. Perşembe ve Cuma (15-16 Aralık) yine Ege, Akdeniz ve Marmara yağmurlu saatler geçirebilir.

BAŞKENT'TE ORTA KUVVETTE YAĞMUR

Ankara yarın yağmurlu bir gün geçirecek üstelik uzun zamandan sonra Başkent'te yağmur doyurucu, orta kuvvette olacak görünüyor. Orta Anadolu’da son günlerde kendini gösteren yağışlar Akdeniz’deki gibi kuvvetli değil, yine de hiç yağmamasından iyi diyebiliriz.

LODOS YENİDEN KUVVETLENEBİLİR

Hafta sonu yaklaşırken Perşembe ve Cuma günleri lodos rüzgarı yeniden kuvvetlenebilir, hava sıcaklıkları önce azalıp ardından yükselecek ve bu sıcaklık dalgalanmalarında sağlığımıza daha özen göstermemiz gerecek.

Öte yandan, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Meteoroloji yarın için de uyarıda bulundu.

3 KENT İÇİN "TURUNCU" ALARM

Alınan son bilgilere göre yarın İzmir, Manisa ve Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği; sel ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE SAĞANAK VAR

Öte yandan yarın Başkent'in yanı sıra İstanbul ve İzmir'de de sağanak yağış beklendiği öğrenildi. Yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 11, Sağanak yağışlı

İSTANBUL: 10, Sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 19, Sağanak yağışlı

MERSİN: 20, Parçalı bulutlu

KONYA: 14, Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR: 12, Sağanak yağışlı

SİNOP: 18, Sağanak yağışlı

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu

ERZURUM: 2, Kar yağışlı

KARS: 3, Kar yağışlı

HAKKARİ: 4, Kar yağışlı

DİYARBAKIR: 8, Sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 12, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 11, Sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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