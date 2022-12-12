Bu hafta hava nasıl olacak? Yarına dikkat! 3 kent için "turuncu" alarm!

Türkiye o kadar büyük ve farklı iklim koşullarının hüküm sürdüğü bir ülke ki bir yanımız kar beyazlarına bürünürken, güney ve batı bölgelerimiz son yılların en şiddetli yağmurlarını (20-22 derece sıcaklıkta) alabiliyor. Derelerimiz yine taşıyor ve Antalya-Kumluca ve çevresinde büyük seller oluyor. Her yıl aşağı yukarı 2 kez 100 mm ve üzerinde (1 metrekareye 100 kg yağmur suyu diye hesap edebiliriz) yağış kaydedilen Akdeniz, yeni haftaya sellerle uyandı.

Su altında kalmış seralar, her selde biraz daha kaybettiğimiz verimli toprağımız, uyarı yapılmasına rağmen dere yatağının kenarına park edilip sele maruz kalmış araç görüntüleri üzücü. Bölgede salı öğlen saatlerine kadar kuvvetli yağışların sürmesi bekleniyor, Anamur-Mersin boyunca bu gece de su baskınları yaşanabilir.

İSTANBUL SOĞUMAYA BAŞLIYOR

Salı gecesi aynı zamanda Marmara'ya hava değişimi geliyor, İstanbul’da karayel soğuk hava getirecek ve lodosun yumuşattığı hava soğuyacak.

MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Çarşamba günü de kuzey yönlerden esecek soğuk rüzgarlar Marmara’da hissedilen sıcaklığı düşük tutacak ama güneşi de görebileceğimiz. Haftanın en güneşli günü batı ve kuzeybatı bölgeler için Çarşamba olarak görünüyor. Perşembe ve Cuma (15-16 Aralık) yine Ege, Akdeniz ve Marmara yağmurlu saatler geçirebilir.

BAŞKENT'TE ORTA KUVVETTE YAĞMUR

Ankara yarın yağmurlu bir gün geçirecek üstelik uzun zamandan sonra Başkent'te yağmur doyurucu, orta kuvvette olacak görünüyor. Orta Anadolu’da son günlerde kendini gösteren yağışlar Akdeniz’deki gibi kuvvetli değil, yine de hiç yağmamasından iyi diyebiliriz.