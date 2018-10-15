İstanbul hava durumu ile ilgili meteoroloji tarafından saat verilerek yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında İstanbul il genelinde bugün yani 15 Ekim Pazartesi günü yağışlı (yağmurlu) havanın hakim olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu ile ilgili yayınlanan son dakika tahmin raporunda bugün, 15 Ekim Pazartesi günü saat 12.00 - 18.00 arasında sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan yağışların saat 18.00 - 24.00 arasında ise "mevzi sağanak yağış" şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Peki; bugün İstanbul hava durumu nasıl? Önümüzdeki günlerde İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte, 15 Ekim İstanbul hava durumu ve ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu...

MEVZİ SAĞANAK YAĞIŞ NE DEMEK?

Mevzi sağanak yağış; aniden bastıran ve birden yağış bırakan bulutlar cephesel yani mevzi sağanak yağışı oluşturur. Yağmur bulutlarının birden oluşup bulundukları yere dakikalarca yağış bırakması mevzi sağanak olarak açıklanabilir. Bu gibi yağışlar genellikle deniz kenarına yakın yerlerde oluşur. Ani ısı düşüşü ve havanın birden değişmesiyle mevzi sağanak yağışı meydana gelir. Mevzi sağanakların süresi genellikle kısadır; fakat etkili bir yağış türüdür.

İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN (15 EKİM)

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ