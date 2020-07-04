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Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölen Havva Çelik'in eşi konuştu

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden 55 yaşındaki Havva Çelik'in eşi Salih Çelik, birlikte yaptıkları kahvaltının ardından eşiyle farklı iş yerlerine gittiklerini belirterek, "Patlamayı gök gürültüsü sandım." dedi.

Havai fişek fabrikası
AA

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlama esnasında ilçe merkezindeki inşaatta çalıştığını anlattı."Patlamayı gök gürültüsü sandım." diyen Çelik, olayı duyar duymaz fabrikaya koştuklarını söyledi.

AA'nın haberine göre, eşinin cenazesini Hendek Devlet Hastanesinden teslim aldıklarını kaydeden Çelik, karısının yaklaşık 10 yıldır fabrikada çalıştığını belirtti.

Eşiyle en son olay sabahı evde kahvaltı yaptıklarını anlatan Çelik, "Kahvaltımızı yaptık. O başka işe, ben başka işe gittim. Son görüşmemiz oydu. Güle eğleye birbirimize 'Kolay gelsin' diyerek ayrıldık." ifadelerini kullandı.

İki çocuklarının olduğunu söyleyen Çelik, bir oğlunun askerde olduğunu ve eşinin merakla oğlunun terhisini beklediğini dile getirdi.

Havva Çelik'in cenazesi, aynı ilçede öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

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