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Havalimanlarına mesai saati ayarı

Koranavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından hiç uçuşun yapılmadığı havalimanlarına mesai saati ayarı… 39 havalimanı, 7 gün 24 saat esasıyla açık olmayacak. Söz konusu havalimanları, bugünden itibaren saat 08.30’da açılacak, 17.30’da kapanacak. Bu havalimanları, acil ve olağanüstü durumlarda hızla hizmete girecek biçimde yeterli sayıda personel bulunduracak. Hafta sonları da kapalı olacak. Olcay Aydilek'in haberi...

Havalimanları mesai saati

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),havalimanlarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Havalimanlarında, 7 gün 24 saat hizmet sunma ilkesiyle görev yapan DHMİ, koronavirüs salgını sonrasında alınan önlemlerle yolcu hareketi sona eren, hiç uçuşun yapılmadığı havalimanlarında yeni bir uygulama başlatıyor.

İŞTE O UYGULAMA

Buna göre İstanbul, Adana, Esenboğa, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir Adnan Menderes, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun- Çarşamba, Trabzon, Hatay ve Van Ferit Melen olmak üzere toplam 15 havalimanı 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam edecek.

Kalan 39 havalimanı, mesai saatleri içinde faaliyet gösterecek. Aralarında Sinop, Amasya-Merzifon, Uşak, Zafer, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin’in de bulunduğu havalimanları, saat 08.30’da açılacak, saat 17.30’da kapanacak. Hafta sonu kapalı olacak. Bu havalimanlarında, acil ya da olağanüstü durumlarda hızla hizmete girmeleri için personel bulundurulacak.

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