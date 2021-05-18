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HaberlerDünyaAvrupaHayatı tehlikeye atan yolculuk: Yaklaşık 3 bin sığınmacı yüzme halkaları ve lastik botlarla İspanya'nın Kuzey
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Hayatı tehlikeye atan yolculuk: Yaklaşık 3 bin sığınmacı yüzme halkaları ve lastik botlarla İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geldi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da çocukların da içinde bulunduğu sığınmacılar Fas'tan İspanya'ya yüzme halkaları ve lastik botları kullanarak yüzerek geldi.

Hayatı tehlikeye atan yolculuk: Yaklaşık 3 bin sığınmacı yüzme halkaları ve lastik botlarla İspanya'nın Kuzey
HABERTURK.COM / Ajanslar

Son 24 saatte, yaklaşık 3,000 kişi yüzme halkaları ve lastik sandallar kullanarak Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya doğru tehlikeli yolculuğa çıktı.

İspanya'dan konuşan hükûmet sözcüsü yaklaşık 1,000 kişinin ülkeye giriş yaptığını söyledi. Sığınmacıların içinde çocukların da bulunduğunu söyleyen sözcü, sığınmacıların Ceuta'nın güneyindeki plajlarından İspanya'nın topraklarına girdiklerinde gözaltına alındığını aktardı.

Lastik botlar ve şişme yüzme halkaları kullanan sığınmacıların ülkeye girişine yönelik açıklamalarda bulunan İspanya İçişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik varlığını arttırılacağını söyledi.

Fas ve İspanya'nın ülkeye giriş yapan sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda mutabakata vardığı bakanlık tarafından aktarıldı.

Konuyla ilişkili Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Sığınmacıların zorla geri gönderilmesi hukuki değil.

İspanya'dan yerel bir gazete, dalgakıranların kayalık duvarına tırmanan ve şehrin güneydoğu ucundaki Tarajal sahilinde koşan insanlar gösterildi.

Yaklaşık 3,000 kişinin hayatını tehlikeye attığı yolculukta denizde gelgitin olmadığı söylenildi. İspanya, Fas'tan gelen sığınmacılara mülteci statüsünü vermiyor. Sadece refakatsiz çocukların ülkeye girişine yasal olarak izin veriliyor.

Al Jazeera

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