Haydn Gwynne hayatını kaybetti

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"MÜKEMMEL BİR OYUNCUYDU"



Meslektaşı Dame Helen Mirren, Gwynne'ı 'mükemmel bir oyuncu' olarak tanımladı. Mirren, "Aynı zamanda hem komik hem de ciddiydi. Onu çok özleyeceğiz" dedi.



Fotoğraflar: AP, Splash News