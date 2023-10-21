Haydn Gwynne hayatını kaybetti
Bir süredir kanserle mücadele eden 66 yaşındaki Haydn Gwynne, vefat etti. Acı haberi ünlü oyuncunun menajeri duyurdu
'The Windsors' ve 'The Crown' gibi dizilerle tanınan İngiliz aktris Haydn Gwynne'den acı haber geldi.
KANSERE YENİLDİ
Gwynne, 66 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun dün sabah kansere yenildiği belirtildi.
Gwynne'in vefatını menajeri Alex Irwin, 'Associated Press'e yaptığı açıklamada duyurdu. Irwin, ailesi ve yakın arkadaşlarının oyuncunun yaşamını yitirdiği sırada yanlarıında olduğunu dile getirdi.
Gösteri dünyasının önde gelen isimleri de vefat eden Haydn Gwynne'e saygılarını sundu.
"MÜKEMMEL BİR OYUNCUYDU"
Meslektaşı Dame Helen Mirren, Gwynne'ı 'mükemmel bir oyuncu' olarak tanımladı. Mirren, "Aynı zamanda hem komik hem de ciddiydi. Onu çok özleyeceğiz" dedi.
Fotoğraflar: AP, Splash News