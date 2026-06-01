Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hayranı olduğu otobüsün minyatürünü yaptı

        Hayranı olduğu otobüsün minyatürünü yaptı

        Eskişehir'de düzenlenen klasik otobüs buluşmasında, Hikmet Sungur'un 8 ayda ürettiği minyatür otobüs sergilendi. Gerçek motorla çalışan ve tüm detaylarıyla orijinaline sadık kalan araç, 'dünyada tek örnek' iddiasıyla ziyaretçilerin ilgisini topladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayranı olduğu otobüsün minyatürünü yaptı

        Eskişehir'deki Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda klasik otobüs buluşması gerçekleştirildi.

        Döneminin ruhunu yansıtan 35 klasik araç etkinlikte sergilenirken, gerçek motorlu ve yürür vaziyetteki minyatür bir otobüsün tanıtımı yapıldı.

        Baba mesleği şoförlükle uğraşan Hikmet Sungur tarafından yaklaşık 8 ayda yapılan minyatür otobüs, ilginç görümüyle ziyaretçileri hayran bıraktı.

        "DÜNYADA ŞU AN İÇİN BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK"

        Projenin detaylarını ve yapım aşamasını paylaşan araç sahibi Hikmet Sungur, "Bu araç, benim çok değer verdiğim, '302' olarak bilinen modeldir. Kendisine o kadar değer veririm ki, internet adresim bile 302'dir. Bir gün niyetlenip projesini hazırladım ve birebir ölçülerde, 1/2.7 oranında küçültülmüş bir 302 ürettim. Arkadan motorlu olan bu araçta, İtalyan tasarımı küçük arabalardan bildiğimiz, hava soğutmalı motor kullandım. Sonuçta çok güzel bir çalışma ortaya çıktı.

        REKLAM

        Yaklaşık 8 ay boyunca sabahtan gece yarılarına kadar büyük bir azim ve mücadeleyle uğraştık, sonunda bu araç meydana geldi. Şu an için dünyada tek olma özelliği taşıyor ve çalışır durumda. Hatta birkaç saat sonra dışarıda bir tur atacağız. En çok dikkat çeken yönü ise tüm detayları; sis farları, arka stopları, ön farları, sinyalleri, basamakları ve kapı kolları dahil her şeyiyle birebir aslına uygun yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla şimdi bunun yakından bir fotoğrafını çekip paylaşsanız, insanlar oyuncak olduğunu anlamaz ve büyük bir otobüs zanneder" dedi.

        "USTALARA FIRSAT VERİLDİĞİNDE NELER YAPABİLDİKLERİNİ GÖRSÜNLER İSTEDİM"

        Projenin güncel maliyetini de değerlendiren Sungur, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bursa esnafından ve oradaki arkadaşlarımdan çok büyük destek gördüm. Arkamda bana maddi ve manevi destek veren onlarca insan var. Gerçekten onların bu katkıları olmasaydı bu projeyi hayata geçiremezdim, bu çok önemli bir detay. Ben de bu çalışmayla, ustalara fırsat verildiği zaman neler başarabileceklerini herkes görsün istedim. Maliyetini tam olarak hesaplamadım ama bugün 'Aynısını tekrar yap' deseler, sanırım böyle bir araç 1,5 milyon TL'yi bulur."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karsu'dan yağmura yakalanan çifte düğün sürprizi

        Muğla'da olumsuz hava koşulları nedeniyle geciken bir kır düğününe katılan şarkıcı Karsu, gelin ve damada sürpriz yaparak sahne aldı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe