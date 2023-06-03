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Hayri Baraçlı kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Hayri Baraçlı hangi görevlerde bulundu?

HABERTURK.COM

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'nın hayatı ve biyografisi gündeme geldi. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Hayri Baraçlı, Yüksek lisans ve doktora eğitimini de Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yaptı. Temmuz 2009’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü, Mayıs 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Baraçlı, Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı ve Mayıs 2022’de Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine başladı. İşte Hayri Baraçlı'nın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği...

DR. HAYRİ BARAÇLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini aynı Üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına başladı. Kalite Yönetimi, Finansman, Yatırım Planlaması ve Mühendislik Ekonomisi, Bilişim Sistemleri derslerini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hava Harp Okulunda verdi. 1999 yılından bu yana aynı Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı, Halkla İlişkiler Koordinatörü ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Kamu ve özel sektörde; makine imalat, madeni eşya, plastik enjeksiyon, ayakkabı, tekstil, perakende ticaret ve gıda sanayi alanlarında çalışmaları oldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi Yönetim Danışmanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunan Dr. Baraçlı’nın kamu ve özel sektörde Stratejik Yönetim ve Planlama, İşletme Yönetimi, Yeniden Yapılandırma, Reorganizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Yatırımların Fizibilitesi ve Etütleri, Yalın Yönetim, Verimlilik Yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca Yerel Yönetimlerde; Akıllı Şehircilik Uygulamaları, Dayanıklı Şehirler, Ulaşım Yönetimi ve Raylı Sistemler, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji konularında da çalışmalar yürüttü.

Temmuz 2009’da İETT İşletmeleri Genel Müdürü, Mayıs 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu. Ekim 2018’de Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. Mayıs 2022’de Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine başladı.