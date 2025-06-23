Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan 128 dairelik Özdeyiş Sitesi'nde mayıs ayının sonunda görülmeye başlanan maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.

Zaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.

Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.

"EVLERE İNİYOR, NE BULURSA YİYOR"

Site sakinlerinden Songül Tekin, AA muhabirine, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.

REKLAM

Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.

Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maymunu sürekli görüyoruz. Bazen aşağı iniyor, apartmandan apartmana geçiyor. Kiminin evine girip ekmek, süt ve bebek maması alıyor. Yaklaşık bir aydır burada ve geziyor, sürekli dolaşıyor. Damdan dama atlayıp, güvercinleri kovalıyor. Yakalanamıyor çünkü kaçıyor, oradan oraya zıplıyor. Bazılarının eşyalarını alıyor. Genellikle pencerelerde dolaşıyor."