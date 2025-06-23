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        Haberler Gündem HT Trend 'Hayri' için kafesli operasyon: Evlere iniyor, ne bulursa yiyor

        Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes kuruldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı sitedeki evlere giren maymun, bir binanın damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor. Açık pencerelerden evlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:54 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:54
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        " Evlere iniyor, ne bulursa yiyor"
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        Ferahimşalvuz Mahallesi'ndeki 2 bloktan oluşan 128 dairelik Özdeyiş Sitesi'nde mayıs ayının sonunda görülmeye başlanan maymun, binaların balkonunda dolaşıyor.

        Zaman zaman açık pencerelerden ikametlere giren maymun, bulduğu yiyecekleri yiyor, eşyaları karıştırıyor.

        Site sakinlerinin "Hayri" adını verdiği maymun, bloklardan birinin damına kurulan kafes yardımıyla yakalanmaya çalışılıyor.

        Bloklarda dolaşması ve bir güvercini yakalamaya çalışması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen maymunun, kime ait olduğu ve nereden geldiği henüz bilinmiyor.

        "EVLERE İNİYOR, NE BULURSA YİYOR"

        Site sakinlerinden Songül Tekin, AA muhabirine, mahallelinin maymunu yakalamak için seferber olduğunu söyledi.

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        Hayvanı geçen ayın sonunda görmeye başladıklarını dile getiren Tekin, "Maymun evlere giriyor, ne bulursa yiyor. Komşunun evindeki bisküvileri, benim de balkonumdaki domatesleri yedi." dedi.

        Mehmet Ali Sucu da maymunun yakalanmasını istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Maymunu sürekli görüyoruz. Bazen aşağı iniyor, apartmandan apartmana geçiyor. Kiminin evine girip ekmek, süt ve bebek maması alıyor. Yaklaşık bir aydır burada ve geziyor, sürekli dolaşıyor. Damdan dama atlayıp, güvercinleri kovalıyor. Yakalanamıyor çünkü kaçıyor, oradan oraya zıplıyor. Bazılarının eşyalarını alıyor. Genellikle pencerelerde dolaşıyor."

        "BİR AYDIR GEZMEDİĞİ EV VE ODA KALMADI"

        Sitenin karşısında manavı bulunan esnaf İlhan Gür de maymunun genellikle sabah saatlerinde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Bir aydır gezmediği ev ve oda kalmadı. Site sakinleri tedirgin oluyor, gençler de kadınlar da korkuyor. Evlere girip karnını doyuruyor, sürekli etrafta dolaşıyor. Vatandaşlar apartmanlardan birinin damına kafes kurdular. Ufak ufak oraya alıştırmaya çalışıyorlar, muz ve elma götürüyorlar. Yakalamaya çalışıyorlar."

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