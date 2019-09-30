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Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisini açıkladı

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 38,9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ekim aralık dönemi iç borçlanma stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde 40,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 38,9 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirilecek.

Ekimde 7,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 7,3 milyar liralık, kasımda 21,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20,4 milyar liralık, aralıkta da 11,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,2 milyar liralık iç borçlanmaya gidilecek.

Ekimdeki iç borçlanmanın 5,8 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 15,4 milyar lirasının piyasadan, 4,4'ü milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın ise 9,2 milyarının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek, bir kira sertifikası, 3 Hazine bonosu ve 9 tahvil ihalesi düzenlenecek.

Ekimde 11 milyar lira, kasımda 32,8 milyar lira, aralıkta ise 14 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 17 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa-banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da ekimde 3,7 milyar lira, kasımda 12,4 milyar lira, aralıkta da 2,8 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

 

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