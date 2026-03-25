HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hazine, annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.