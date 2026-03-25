Hazine filmi konusu ne, ne zaman çekildi?
BKM imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu "Hazine" filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Burak Yerlikaya ile birlikte kaleme alan Yerguz, kara komedi türündeki bu yapımda dikkat çekici bir hikâyeyi güçlü bir oyuncu kadrosuyla bir araya getiriyor. Çağlar Çorumlu'dan Boran Kuzum'a, Aslıhan Gürbüz'den Şükran Ovalı'ya uzanan geniş kadrosuyla öne çıkan film, hem mizahı hem de insan doğasına dair sorgulamalarıyla izleyicinin ilgisini çekiyor. İşte bilgiler...
HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hazine, annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.
HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Çağlar Çorumlu - Mesut
Boran Kuzum - Musa
Aslıhan Gürbüz - Niğde
Şükran Ovalı - Zehra
Hasibe Eren - Nurdan
Serkan Keskin - Salih
Gürhan Altundaşar - Polis İbo
Mert Denizmen - Gani
Bülent Çolak - İlyas
Yaşar Karakulak - Saffet
Rahmi Dilligil - Komiser
Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi
Defne Yalnız - Anne
Göktuğ Yıldırım - Gürdal