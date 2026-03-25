        Hazine filmi konusu ne, ne zaman çekildi? Hazine filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

        BKM imzası taşıyan ve yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz'un oturduğu "Hazine" filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Burak Yerlikaya ile birlikte kaleme alan Yerguz, kara komedi türündeki bu yapımda dikkat çekici bir hikâyeyi güçlü bir oyuncu kadrosuyla bir araya getiriyor. Çağlar Çorumlu'dan Boran Kuzum'a, Aslıhan Gürbüz'den Şükran Ovalı'ya uzanan geniş kadrosuyla öne çıkan film, hem mizahı hem de insan doğasına dair sorgulamalarıyla izleyicinin ilgisini çekiyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 25.03.2026 - 17:31
        Kara komedinin özgün örneklerinden biri olarak öne çıkan “Hazine”, televizyon izleyicisiyle buluşarak yeniden gündeme geliyor. BKM yapımı film, annesinin cenazesi için kasabaya giden bir devlet memurunun kendini beklenmedik bir define arayışının içinde bulmasını konu alıyor. Yönetmenliğini Canbert Yerguz’un üstlendiği, senaryosunda Burak Yerlikaya’nın da imzası bulunan yapım; güçlü oyuncu kadrosu ve trajikomik hikâyesiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

        HAZİNE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hazine, annesinin cenazesine katılmak için gittiği kasabada kendisini beklenmedik durumların içinde bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Devlet memuru olan Mesut, annesinin ölüm haberini alır ve cenazesine katılmak için yıllar önce ayrıldığı, doğup büyüdüğü kasabaya geri döner. Annesine karşı son görevini yerine getirmek için kasabaya gelen Mesut'un aklındaki tek şey, bir an önce İstanbul'a dönüp yarım kalan gönül meselesini tamamlamaktır. Ancak işler Mesut'un planladığı gibi gitmez ve düşündüğünden daha fazla köyde kalmak zorunda kalır. Bu sırada kardeşi Musa yüzünden bir define kazısına katılan Mesut, kendisini türlü maceraların içinde bulur.

        HAZİNE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Çağlar Çorumlu - Mesut

        Boran Kuzum - Musa

        Aslıhan Gürbüz - Niğde

        Şükran Ovalı - Zehra

        Hasibe Eren - Nurdan

        Serkan Keskin - Salih

        Gürhan Altundaşar - Polis İbo

        Mert Denizmen - Gani

        Bülent Çolak - İlyas

        Yaşar Karakulak - Saffet

        Rahmi Dilligil - Komiser

        Efe Yeşilay - Cenaze işleri görevlisi

        Defne Yalnız - Anne

        Göktuğ Yıldırım - Gürdal

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Sefirin Kızı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Hazine/Yerli Film

        22:15 Hazine/Yerli Film

        00:30 Feryat

