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Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belli olurken, milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren "Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu?" sorusu merak konusu oldu. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde kira artış oranını etkileyen düzenleme Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından duyurulmuştu. Peki yeni düzenlemeye göre Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama

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    Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama! Yeni düzenlemeye göre kira artışı ne kadar ve yüzde kaç olacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı!

    Haziran ayı kira artış oranının belli olmasının ardından ev sahibi ve kiracılar açıklanan rakam doğrultusunda kira artış oranını hesaplamaya başladı. Kira sözleşmesi sona eren ev sahibi ile kiracılar yapılacak zam konusunda anlaşmaya varmak için masaya oturdu. Peki Adalet Bakanı tarafından açıklanan yeni kira düzenlemesinin ardından Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? İşte 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama
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    Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama! Yeni düzenlemeye göre kira artışı ne kadar ve yüzde kaç olacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı!

    KİRA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK? 

    Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu’na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25’ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu’na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. 

    Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.

     
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    Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama! Yeni düzenlemeye göre kira artışı ne kadar ve yüzde kaç olacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı!

    HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 

    Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Böylece ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

    TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde %39,33 oldu.

    Haziran ayında kontratı yenilenecek kiracıya yasal olarak yapılabilecek en yüksek zam oranı da yüzde %39,33'yi aşamayacak.
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    Haziran ayı kira zammı ne kadar oldu? 2022 Haziran kira artış oranı hesaplama! Yeni düzenlemeye göre kira artışı ne kadar ve yüzde kaç olacak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı!

    Örnek:

    Mevcut Kira Bedeli: 3.000 TL

    Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2022

    Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

    Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

    Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750 TL

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