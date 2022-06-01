Dizi ve film izleyicilerinin öncelikli tercihi olan dijital platform Netflix Türkiye'nin Haziran ayı takvimi belli oldu. Birçok ülkeden çeşitli türlerde dizi film ve belgeseller Haziran ayı takviminde yerini aldı. Başrollerinde Miray Daner ve Birce Akalay'ın yer aldığı Kuş Uçuşu, 6.sezonu ile ekrana gelecek Peaky Blinders ve merakla beklenen birçok yeni film ve dizi Haziran ayında ekranlara gelecek. İşte, Haziran ayı Netflix takvimi...