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HaberlerOtomobil

Haziranda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

AA

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu

en fazla ihracat otomotiv
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 192 milyon 767 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 297 milyon 288 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 90 milyon 800 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat artışı ise yüzde 69 ile savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,8'ini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 15,8'lik azalışla 8 milyar 908 milyon 912 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8'in oluşturan tarım grubunda yüzde 13,8'lik gerilemeyle 1 milyar 370 milyon 460 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 16,1'lik azalışla 318 milyon 207 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Ülke verilerine bakıldığında, geçen ay en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve ABD oldu. Haziranda en güçlü ihracat artışı yüzde 410 ile Singapur’a, yüzde 192 ile Malta’ya ve yüzde 146 ile Nijerya'ya gerçekleşti.

Ülke gruplarında ise Avrupa Birliği'ni (AB) ihracatın toplam ihracat içerisindeki payı haziranda yüzde 51,3 oldu.

Geçen ay 81 ilin tamamı ihracat gerçekleştirdi. Bir önceki yılın haziran ayında ihracatı olmayan Kars, 23 bin dolarlık ihracat yaptı. İhracatın gerçekleştiği ilk 5 il ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olarak belirlendi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2018-2019 haziran ayı ve ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

 1-30 HAZİRANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20182019Değişim (2019/2018)Pay (Yüzde)2017-20182018-2019Değişim (2019/2018)Pay (Yüzde)
I. TARIM1.589.4971.370.460-13,811,822.149.25922.586.6132,012,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.015.079853.195-15,97,414.946.48314.828.358-0,88,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri447.490348.422-22,13,06.372.0226.705.8095,23,8
Yaş Meyve ve Sebze167.642203.02421,11,82.451.0332.117.423-13,61,2
Meyve Sebze Mamulleri118.81183.752-29,50,71.524.5771.524.6100,00,9
Kuru Meyve ve Mamulleri72.04363.655-11,60,51.313.5211.427.2308,70,8
Fındık ve Mamulleri100.31076.539-23,70,71.818.4621.614.122-11,20,9
Zeytin ve Zeytinyağı17.09715.857-7,30,1400.281315.783-21,10,2
Tütün86.87958.042-33,20,5967.4881.025.2576,00,6
Süs Bitkileri ve Mam.4.8073.905-18,80,099.09898.123-1,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER189.601168.924-10,91,52.442.5332.567.2015,11,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller189.601168.924-10,91,52.442.5332.567.2015,11,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ384.816348.342-9,53,04.760.2435.191.0549,12,9
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri384.816348.342-9,53,04.760.2435.191.0549,12,9
II. SANAYİ10.581.8588.908.912-15,876,8128.948.653137.403.6366,676,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER929.976731.675-21,36,312.307.08812.198.946-0,96,8
Tekstil ve Ham Maddeleri659.439510.768-22,54,48.414.9718.191.520-2,74,6
Deri ve Deri Mamulleri117.83787.800-25,50,81.642.9511.663.3401,20,9
Halı152.700133.107-12,81,12.249.1672.344.0864,21,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.417.6161.297.288-8,511,216.545.69018.945.84814,510,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri1.417.6161.297.288-8,511,216.545.69018.945.84814,510,6
C. SANAYİ MAMULLERİ8.234.2666.879.948-16,459,3100.095.874106.258.8426,259,4
Hazır Giyim ve Konfeksiyon1.354.5071.090.800-19,59,417.652.97017.545.428-0,69,8
Otomotiv Endüstrisi2.539.8952.192.767-13,718,930.607.24730.452.244-0,517,0
Gemi ve Yat139.72255.641-60,20,51.188.857987.936-16,90,6
Elektrik Elektronik861.744716.804-16,86,211.210.04111.209.3160,06,3
Makine ve Aksamları551.032473.285-14,14,16.713.8407.644.22313,94,3
Demir ve Demir Dışı Metaller656.930517.821-21,24,57.611.5948.098.1196,44,5
Çelik1.187.610878.437-26,07,612.690.69815.603.98623,08,7
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri254.254235.457-7,42,02.872.5623.221.94012,21,8
Mücevher197.919216.7599,51,93.250.3844.400.09735,42,5
Savunma ve Havacılık Sanayi123.013207.86169,01,81.852.1312.411.13630,21,3
İklimlendirme Sanayi357.596287.300-19,72,54.328.0574.568.2395,52,6
Diğer Sanayi Ürünleri10.0447.016-30,10,1117.492116.178-1,10,1
III. MADENCİLİK379.257318.207-16,12,74.690.1434.409.681-6,02,5
Madencilik Ürünleri379.257318.207-16,12,74.690.1434.409.681-6,02,5
T O P L A M (TİM*)12.550.61110.597.580-15,691,4155.788.055164.399.9315,592,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat373.818490.92931,34,25.992.4405.112.252-14,72,9
ÖZEL İHRACAT TOPLAMI12.924.42911.088.508-14,295,6161.780.495169.512.1834,894,8
Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı696.661508.425-27,04,48.294.7779.229.81611,35,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI13.621.09111.596.933-14,9100,086.326.17988.207.1452,2100,0

 

 

 

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