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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi. GTS’ye göre ihracat haziran ayında, bir önceki aya göre yüzde 35,13 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 15,77 oranında artarak 13 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan, haziran ayında ithalat da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,24 artarak 16 milyar 305 milyon dolar olarak kaydedildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA 2,8 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ, İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 82,6’YA YÜKSELDİ

Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayında göre yüzde 17,3 oranında gerileyip 2 milyar 836 milyon dolar olurken, dış ticaret hacm ise yüzde 11,52 artarak 29 milyar 774 milyon dolar oldu.

2020 yılı Mayıs ayında yüzde 74,5, geçen yılın Mayıs ayında ise yüzde 77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranın Haziran ayında yüzde 82,6’ya yükseldi. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,8 seviyesine ulaştı. Bu rakam Ocak-Haziran döneminde ise yüzde 75,9 olarak gerçekleşmiştir.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLEN FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracat Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,19 azalışla 1 milyar 719 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 14,89 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 293 milyon dolar) ve %13,28 artışla “Demir ve Çelik” (774 milyon dolar) oldu.

Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Mayıs ayına kıyasla Haziran ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Haziran ayında bir önceki aya göre Motorlu Kara Taşıtları faslı ihracatı %69,9, yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı %52,3, Mobilyalar faslı ihracatı %48,4, Kazanlar ve Makinalar faslı ihracatı % 41,4, Demir ve Çelik faslı ihracatı %37,9 ve Elektrikli Makine ve Cihazlar ihracatı %31,6 oranında artmıştır.



EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya aldı. Haziran ayında 207 farklı ihracat pazarına ulaşıldı

Bir önceki aya göre önemli pazarlardan İngiltere’ye % 80,82, Almanya’ya %40,6, İtalya’ya %55,3, Hollanda’ya %20,7, Irak’a %16,3 ve Belçika’ya %13,2 oranlarında ihracat artışı kaydedilmiştir.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARI TOPLAM İHRACATIN YÜZDE 23,0’ÜNÜ OLUŞTURDU

Haziran ayında GTS’ye göre en fazla ihracat yapılan ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracat toplam aylık ihracatın % 23’ünü oluştururken, en fazla ithalat yapılan ilk üç ülke olan Çin, Almanya ve Rusya Federasyonunun aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 28,5 olarak gerçekleşti



2020 yılı Haziran ayında potansiyel pazarlardan Çin’e ihracat %19,59, Rusya’ya ihracat ise %34,02 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,85 artışla 6 milyar 531 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapılan ihracat toplam ihracatın %48,5’ini oluşturdu



Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Haziran ayında görülen İngiltere’ye %42,9’luk, Belçika’ya %38,3’lük, İsveç’e %15,9’luk, Almanya’ya %12,5’lik ve Yunanistan’a %7,4’lük ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (7 milyar 971 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 242 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 104 milyon dolar) izlemiştir.



İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (9 milyar 145 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (3 milyar 539 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (2 milyar 972 milyon dolar) takip etmiştir.

ÖTS'YE GÖRE DIŞ TİCARET



Söz konusu dönemde Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ihracat yüzde 15,07 artışla 12 milyar 733 milyon dolar olurken, ithalat da yüzde 11,07 artarak 15 milyar 830 milyon dolara ulaştı.

Dış ticaret açığı, ÖTS'ye göre yüzde 2,84 düşerek 3 milyar 98 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi de yüzde 12,82 arttı ve 28 milyar 563 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKET VERİLERİ



Haziran ayı itibarıyla aktif limited şirket sayısı 871 bin 608, ticari işletme sayısı 681 bin 111, şube sayısı 207 bin 264, anonim şirket sayısı 144 bin 429, kooperatif sayısı 31 bin 268, kolektif şirket sayısı 11 bin 360, komandit şirket sayısı 2 bin 17 olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde geçen ay itibarıyla aktif firma sayısı 1 milyon 949 bin 57, esnaf ve sanatkar iş yeri sayısı da 2 milyon 57 bin 955 olarak hesaplandı.