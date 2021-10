Türkiye için tarih verdiler! 0:00 / 0:00

ABD’li online dizi ve film platformu HBO Max, Türkiye’de yayınlara başlayacağı tarihi duyurdu. Dijital yayın platformu, Türkiye, Hollanda, Yunanistan, İzlanda, Estonya, Letonya ve Litvanya’da 2022'de izleyicilerle buluşacağını açıkladı.

Avrupa’ya açılma planı kapsamında daha önce HBO Max’in yayına başlayacağı 20 ülke belli olmuştu. Bu son açıklamayla birlikte HBO Max’in 2022 yılı itibariyle Avrupa’da hizmet vereceği ülke sayısı da 27'ye çıkmış oldu.

Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network ve Max Originals içeriklerini bünyesine barındıran HBO Max’tan yapılan açıklamaya göre ayrıca Warner Bros. filmleri vizyona girdikten 45 gün sonra bu yıl İskandinav ülkelerinde, gelecek yıl ise İspanya, Portekiz, Hollanda, Yunanistan, İzlanda ve Orta ve Doğu Avrupa'da HBO Max üzerinden izleyicilerle buluşturulacak.

HBO MAX’TE NELER VAR?

HBO Max’in katalogunda, Harry Potter, Dunkirk, The Lord of the Rings, The Shining ve A Clockwork Orange gibi Warner Bros. içerikleri; The Joker, Wonder Woman 1984, Aquaman ve Batman v Superman gibi DC filmlerinin yanısıra Game of Thrones başta olmak üzere Sex and the City Gossip Girl gibi HBO orjinal içerikleri de yer alıyor.

FİYATI NE OLACAK?

HBO Max’in Avrupa’da 8.99 Euro’luk aylık ücretlendirme ile kullanıcılara sunulması planlanıyor. Yapılan açıklamaya göre HBO Max’in Avrupa lansmanı kapsamında belirli ülkelerde yeni abonelere yaklaşık yüzde 30’lar civarında indirimli fiyatlar sunulacak.

HEDEF 190 ÜLKE

HBO Max, Avrupa'da 27 ülkede yayına başlamasıyla dünya genelinde faaliyette oldukları ülke sayısını 67’ye çıkaracaklarını belirten HBO Max International Başkanı Johannes Larcher, “HBO Max, Avrupa'ya geliyor ve beraberinde Warner Bros'un 100 yıllık en iyi filmlerini, HBO, Max Originals, DC ve Cartoon Network ile birlikte getiriyor… Henüz bitirmedik… 2026'ya kadar 190 bölgede bulunmayı hedeflediğimiz için çok daha fazlası gelecek” dedi.

TÜRKİYE’DE LİSANS ALMASI GEREKİYOR

HBO Max’in Türkiye’ye gelişiyle birlikte HBO, Netflix ve Amazon Prime Video arasında ABD’de yaşanan rekabet Türkiye’ye de taşınmış olacak. HBO Max, bu yabancı rakiplerin yanısıra Blu TV, Puhu TV, Gain ve Exxen gibi yerli oyuncularla da rekabete girecek.

Şunu da hatırlatmakta fayda var: HBO’nu Türkiye’de faaliyet yürütebilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nan (RTÜK) isteğe bağlı yayın lisansı alması gerekiyor. Türkiye’de internet üzerinden yapılan yayınlara RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayın platformlarına lisans alma zorunluluğu getiren yönetmelik 1 Eylül 2019’da yürürlüğe girmişti. Kamuoyunda da oldukça tartışmalı geçen bir süreç sonunda Netflix ve Amazon Prime Video gibi yabancı online dizi ve film platformları başta olmak üzere mevcut yerli dijital yayın platformları da RTÜK’e gerekli başvurularını yapıp, ilgili lisanslarını almıştı.