HDI, voleybolda Fenerbahçe'nin sponsoru

HDI Sigorta, Fenerbahçe ile Erkek Voleybol takımı isim ve göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu imza töreninde Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ile Erkek Voleybol Takımı kaptanı Ulaş Kıyak ve başarılı smaçör Salvador HidalgoOliva basın toplantısına katılım gösterdi.

Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, “HDI Sigorta, geçen sene çok zor şartlar altında devraldığımız kulübümüzün yönetiminde mali konularda bize destek veren en önemli kuruşlardan bir tanesi olarak öne çıktı. Tüm tesislerimizin sigortalarını geçen seneki sponsorluk anlaşmamızla HDI Sigorta üstlenmişti. Bu sene de bu kapsamı daha da genişlettik. HDI bu sefer Erkek Voleybol Takımımızın hem isim hem de göğüs sponsoru oldu. HDI Sigorta’nın bu güçlü yol arkadaşlığının artarak devam edeceğine ve çok daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. O yüzden Genel Müdür Ceyhan Hancıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu’nun Fener Ol gönüllüsü olduğunu hatırlatan Burhan Karaçam, “Ceyhan Bey’in geçen seneden bu yana benim de Fenerbahçe’deki deneyimim içinde çok özel bir yeri var, değinmeden geçemeyeceğim. Kendisi, Kulübümüz için son derece önemli olan Fener Ol kampanyamızın gönüllülerinden biri. Yetkili bölge yöneticilerimizden biri olarak Fener Ol kampanyamızın geçen sene aralık ayından bu yana içinde. Çok değerli katkıları oldu” şeklinde konuştu.

SPORUN GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ



HDI Sigorta’nın spor destekçisi bir kurum olduğunu sözlerine ekleyen Burhan Karaçam, “HDI Sigorta’nın diğer kurumlarımıza, diğer şirketlerimize örnek olmasını gönülden diliyorum. Türk sporunun HDI Sigorta gibi kurumlara ihtiyacı var. Fenerbahçe’nin sadece bir futbol kulübü olmadığı, birçok branşta mücadele verdiği gibi diğer kulüplerimizde de -bu kadar geniş olmasa da- amatör branşlarda çalışmalar var. Bu tür destekler Türkiye’de sporun gelişmesi için önemli. Türk gençlerinin sporun getirdiği kardeşliğe katılabilmeleri için bu kulüplerin desteklerine ihtiyacımız var” değerlendirmesini yaptı.

Varılan bu iş birliği anlaşmasında Fenerbahçe camiasına sonuna kadar güvendiklerini belirten Başkan Yardımcımız Burhan Karaçam, “Zaten o güven içinde bu göreve geldik. İnanıyoruz ki HDI Sigorta’nın bu katkılarına da Fenerbahçe camiası sessiz kalmayacak. Onlar bir şekilde sahiplenecek ve bu başarının hem Fenerbahçe için hem de HDI Sigorta için kalıcı, katkısı yüksek bir ilişki olmasını sağlayacak. Bu açıdan da örnek olacak” dedi.

FENERBAHÇE UĞURLU GELDİ



HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “HDI Sigorta olarak yaklaşık 10 yıldır spor arenasında sadece voleybol değil; basketbol, futbol, hentbol tarafında da varız. Burada olmaya devam ediyoruz. Amatör branşlara destek olmak bizim için çok daha keyifli ve kulüpler açısından da çok önemli böyle bir ekonomik süreçten geçerken. Biz 5 yıldır Fenerbahçe’nin içindeyiz. Burası bizim yuvamız. Sponsorluk bacağında da mutlu olmak esas, sponsoru mutlu etmek lazım. Fenerbahçeli olarak çok mutluyum.

Hancıoğlu, şunları söyledi: “Almanya’nın üçüncü büyük sigorta grubu, dünyanın 150 ülkesinde faaliyet gösteren Talanx grubunun Türkiye’deki mensubuyuz. Türkiye’deki gelişmeler de bizim açımızdan çarpıcı. Son 1,5 senede 2 tane sigorta şirketini satın aldık. Belki Fenerbahçe uğurlu gelmiş olabilir. Momentum iyi gidiyor. Dört dala gidiyoruz. İnşallah bunun karşılığında Fenerbahçe de tüm branşlarda iyi olacak."