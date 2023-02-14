HELEN YAYI NEREDEDİR?

Helen Yayı, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanır. Oradan Anadolu karasına ilerleyen Helen ya da Girit Yayı, uzmanların uyarılarına göre Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Geniş ölçekli olan Helen Yayı'nın üzerinde birçok deprem meydana gelir.