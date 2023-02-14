Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bir dönem yıkıcı depremlere sebep olan Helen Yayı gündem oldu. Uzmanların uyarılarda bulunduğu Helen Yayı hakkında merak edilen, "Helen Yayı hareketlenirse ne olur? Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı hangi depremlere sebebiyet verdi?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

    100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan depremlerin meydana geldiği Helen Yayı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa ve Malatya'yı da etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra tekrar gündem oldu. 
  • Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

    HELEN YAYI NEDİR?

    Helen Yayı bir diğer bilinen adıyla Girit Yayı, Afrika levhası’nın Ege denizi altına daldığı alanda oluşan aktif deprem ve volkan üreten bir tektonik alandır.
  • Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

    HELEN YAYI NEREDEDİR?

    Helen Yayı, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanır. Oradan Anadolu karasına ilerleyen Helen ya da Girit Yayı, uzmanların uyarılarına göre Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Geniş ölçekli olan Helen Yayı'nın üzerinde birçok deprem meydana gelir.
  • Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

    TEHLİKELİ OLABİLİR

    Uzmanlar bu bölgenin özellikle Dalma Batma Zonu'nun bulunduğu yerin çok tehlikeli ve potansiyel olarak çok büyük depremler ve tsunamiler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
  • Helen Yayı nedir, nerededir? Helen Yayı üzerindeki yıkıcı depremler...

    HELEN-KIBRIS YAYI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN YIKICI DEPREMLER

    1741 Rodos depremi

    1743 Antalya depremi

    1922 Karpathos depremi

    1926 Rodos depremi Ms:7.0

    1926 Finike depremi Ms:6.8

    1941 Kıbrıs depremi Ms:5.9

    1949 Karpathos depremi Ms: 7.2

    1953 Papos depremi (Kıbrıs)Ms:6.1

    1957 Fethiye depremi Ms:7.2

    1959 Köyceğiz depremi Ms:5.7

    1969 Kastellorizo depremi Ms:6.3

    1996 Paphos depremi Ms:6.2

    2003 Antalya depremi Ms:4.8

    2005 Kaş, Antalya depremi Ms:5.5

    2009 Girit depremi Ms:6.2

    2011 Girit depremi Ms:6.3

    2020 Girit depremi Mw:6.4

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.