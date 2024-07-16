Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hemşirelik taban puanları 2024: Özel ve Devlet Üniversiteleri hemşirelik taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları

        Hemşirelik taban puanları 2024: Özel ve Devlet Üniversiteleri hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları

        ÖSYM Başkanı Ersoy YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Adaylar, sınav sonucu, başarı sıralaması ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini berlitilen tarihler arasında yapabilecek. Bu kapsamda sağlık sektöründe çalışmak isteyen üniversite adayları, Özel ve Devlet Üniversiteleri hemşirelik taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamalarını gündemine aldı. İşte 2024 YKS hemşirelik taban puanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 18:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hemşirelik taban puanları... YKS sonuçları 16 Temmuz Salı günü erişime sunulurken, tercih süreci tarihleri ÖSYM Başkanı tarafından açıklandı. Belitilen tarihler arasında tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, hemşirelik taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. İşte özel ve devlet üniversiteleri 2024 hemşirelik taban puanları...

        2

        HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI

        Hemşirelik bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, “Hemşirelik bölümü hangi üniversitelerde var?” sorusu gelmektedir. Hemşirelik bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki link aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

        HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS tercih işlemlerinin 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılacağını duyurdu.

        4

        2 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları İçin Tıklayınız

        4 Yıllık Üniversite Bölümleri ve Taban Puanları İçin Tıklayınız

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        Ramazan Hoca cinayetinde karar çıktı!
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        Covid-19'un yeni varyantları Türkiye'de var mı?
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Anne ve babası güçlükle ayakta durabildi! Elveda Melisa!
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        Musk'tan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağış
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        "Yeni paketi 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az' ilkesiyle hazırladık"
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        Galatasaray sağ bekini buldu!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Komşuda çöl sıcaklıkları! Özel tedbirler alındı
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Kalbi yoran şaşırtıcı 12 alışkanlık!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor