Henry Onyekuru: Futbola tekrar dönebilmek için Gençlerbirliği’ndeyim!

Gençlerbirliği’nde yeni transferler Henry Onyekuru, Yunan stoper Dimitrios Goutas ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Eroğlu, hazırlık maçlarında karşılaştığı Karagümrük ve Tractor FC maçlarını değerlendirdi. Eroğlu, oynanan maçlarla kadro kalitesini ölçme fırsatı bulduklarını ifade ederek "Bu maçların sonucunda kendi takımımızın mevcut durumunu, taktiksel anlamda çalıştıklarımızın ne kadarını sahaya yansıtabildiğimizi görme fırsatı bulduk. Aynı zamanda kadro kalitemizin yeterliliğini değerlendirerek çalışmalarımızı bu doğrultuda şekillendirme imkânı elde ettik” diye konuştu.

"SÜPER LİG’E MORALLİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, TSYD Ankara Kupası finalinin Süper Lig için son ve ciddi bir hazırlık maçı olacağını kaydetti. Eroğlu, TSYD Kupası’nın, çok değerli bir organizasyon olduğunu belirterek, “ Süper Lig öncesi için önemli bir hazırlık fırsatı. Başkent Ankara'nın iki köklü ve güzide kulübünün karşı karşıya gelmesi de ayrı bir anlam taşıyor. Önümüzdeki günlerde oynanacak bu maç, bizim için son hazırlık karşılaşması niteliğinde olacak. Bu maçtan hem iyi bir oyun hem de iyi bir skorla ayrılıp Süper Lig’e moralli bir şekilde girmeyi hedefliyoruz” dedi.