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        Haberler Spor Transfer Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri döndü! - Futbol Haberleri

        Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri döndü!

        Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor forması da giymiş olan Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:06
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        Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri döndü!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Başkent ekibi transferi, sosyal medya hesabından "Ankara'nın yeni yüzü, yeni starı, hoş geldin Henry Onyekuru." ifadeleriyle açıkladı.

        Nijeryalı futbolcu Türkiye'de Galatasaray ve Adana Demirspor'da oynadı.

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