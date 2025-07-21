Henry Onyekuru, Süper Lig'e geri döndü! Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, daha önce ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor forması da giymiş olan Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 21.07.2025 - 20:06 facebook

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