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Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

Saçların ne sıklıkla yıkanması gerektiği genellikle tartışılan konular arasında oluyor. Saçların sık sık yıkanmaması gerektiği savunuluyor, ancak üst üste spora gidilen günlerde saç dipleri terlediğinde saç derisi yine yıkanmamalı mı, yoksa şampuan mı kullanılmamalı? Gerçekten saçları sık sık yıkamak zararlı mı, işte detayları...

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  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi, Dermatoloji Bölümü Başkanı Yardımcısı  Dr. Murad, Alam saçların her gün yıkanıp yıkanmamasına dair bir dizi faktör olduğunu söylüyor. Kişinin saç dokusu, ne kadar yağlandığı, ne kadar işlem gördüğü gibi etkenlere bağlı olarak yaşam tarzı alışkanlıkları ve yaş da bu faktörlere giriyor.
  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    New York'ta bulunan Mount Sinai Hastanesi'nde klinik dermatolojisi uzmanı Dr. Rosemarie Ingleton, sebumun kafa derisinin fazla kurumasını önlediğini ve cildi enfeksiyondan koruduğunu söylüyor. Ancak sebumun sorun oluşturabileceğini de ifade etti.
  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    ÇABUK YAĞLANAN SAÇLAR YIKANABİLİR

    Dr. Alam, her gün şampuan kullanmanın yağlı saç derisine sahip kişiler için doğru seçim olabileceğini söylüyor ve bu tip saç derilerinde sebumun birikerek saçın güçsüzleşmesine, yağlanmasına ve muhtelemen kötü kokmasına neden olacağını ifade ediyor. İnce telli saçların ayrıca daha çabuk yağlandığını söyleyen Dr. Alam, ince telli saçlarda yağı emecek daha az saç dokusu bulunduğunu belirtti. Bu saçlar kendi saç tiplerine göre her gün şampuan kullanabilir dedi.
  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    Diğer yandan Dr. Alam, saç derisinde birikerek tahrişe neden olabilen ve hatta saç köklerini tıkayarak saç büyümesini engelleyen jeller ve saç spreyleri gibi ürünlerin sık sık kullanların da her gün duş alabileceğini ifade ediyor.

    HANGİ SAÇLAR HER GÜN YIKANMAZ?

    Dr. Ingeleton her gün veya hatta birkaç günde bir yıkandığında kuruyabilen, kırılgan hale gelen saçları, ayrıca kıvırcık ve dalgalı saçların günlük yıkmayı tolere edemeyeceğini söylüyor. Amerika Dermatoloji Akademisi siyahlara saçlarını haftada bir ya da iki haftada bir şampuanla yıkamalarını önermekte.
  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    İŞLEM GÖRMÜŞ SAÇLAR HER GÜN YIKANMAMALI

    New York'taki Idriss Dermatology'nin kurucusu dermatolog Dr. Shereene Idriss, saçın ne kadar ince veya yağlı olduğuna bakmadan yıkama konusunda katı önerilerde bulunuyor "Söz konusu saç derisi sağlığı olduğunda, saçlarınızı her gün düzenli olarak şampuanla yıkamanızı önermiyorum, tahrişe, iltihaplanmaya ve diğer kafa derisi sorunlarına yol açabilir" diyor.

    Dr. Alam da saç boyaları ve saç düzeleştiricileri ile kimyasal işlem görmüş saçların hasara daha yatkın olduğunu ve haftada iki ila üç kez yıkanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca saçların sıcak suyla değil ılık suyla yıkanması gerektiğini ifade ediyor.
  • Her gün saç yıkamak gerçekten zararlı mı? Şampuan kullanılmazsa zararı var mı?

    PEKİ, DÜZENLİ EZGERSİZ YAPILIYORSA, SAÇLAR NE OLACAK?

    Düzenli olarak spor yapıyor ve aşırı terliyorsanız Dr. Alam terdeki tuzun gözenekleri ve saç köklerini tıkayabileceğini ve bu nedenle günlük yıkama veya en azından saçın sudan geçirilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Özellikle yağlı saçlarda bu durumun kritik olduğunu altını çizen Dr. Idriss ise her gün spor yapan ve yağlı saçlara sahip olan kişilerin bir gün şampuan, bir gün su ile yıkanmasının iyi olabileceğini belirtiyor.

    Kaynak: The New York Times

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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