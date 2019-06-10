Herşey birleşik mi yazılır?

Herşey kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre ise iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte herşey kelimesinin yazım şekli.

HERŞEY Mİ, HER ŞEY Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda her şey kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "her şey" şeklinde ayrı yazılır.